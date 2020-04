Pravý důvod, proč vykopli Deppa z pokračování Pirátů: Amber Heard za tím není

Johnny Depp si žil ještě před pár lety docela poklidně s Vanessou Paradis, se kterou má dvě děti. Posléze se ale pobláznil do o mnoho let mladší Amber Heard, což byl impuls k rozvodu s Vanessou. Aby si mladičkou bisexuální herečku pojistil, rozhodl se s ní do toho praštit.

To ještě nevěděl, že si bere psychopatku. Postupem času to s ní totiž začalo skřípat a než to vyústilo v rozvod, Amber ho obvinila z domácího násilí. Soudní spor se táhl roky. Nejprve byla veřejnost nakloněna jí a věřila, že Depp je sprostý násilník.