Nejhezčí český dárek Johnnyho Deppa: Umělá blondýnka Nikol z Love Islandu

Zdroj: Profimedia

Na legendárního herce se v posledních dnech usmálo štěstí. Konečně vyhrál soud se svou exmanželkou Amber Heard a může tak pokračovat ve své kariéře, která posledních pár let kvůli nepravdivým nařčením bláznivé blondýny stagnovala. Dnes navíc Johnny slaví 59. narozeniny, tudíž je jasné, že večírek nebude jen symbolický. Je totiž co zapíjet! Popřeje mu i jeho česká kamarádka?

Johnny Depp patří mezi nejoblíbenější herce planety už pěknou řádku let. Poslední roky však pro něj nebyly vůbec snadné. Bývalá manželka Amber Laura Heard ho totiž obvinila z násilí, kterého se na ní měl během manželství opakovaně dopouštět. Johnny se sice vehementně od začátku bránil, ale i přesto mu kvůli tomu přestala spousta lidí věřit.

Producenti a režiséři od něj dali ruce pryč, přestal být dokonce zván na nejrůznější hollywoodské akce a i část veřejnosti na něj koukala skrz prsty. Ne tak český národ, který ho u nás loni v létě, kdy byl jeho spor na vrcholu, srdečně přivítal. Prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška s ním ve Varech strávil několik dní a hned měl o kauze jasno.

"Kontroverze vznikla z toho, že bulvární deník Sun napsal pomluvu, nikdo nikdy nebyl odsouzen. Aktivistky se začaly houfovat, že festival si dovoluje pozvat takového herce. Nebudeme nikomu odevzdávat před festivalem seznam, aby nám hosty někdo kádroval. To mi trošku připomíná 50. léta," řekl pro super.cz.

Depp si Vary získal svou bezprostředností

Nutno podotknout, že Depp se choval ve Varech skvěle. Všem se ochotně podepisoval, navštěvoval večírky, užíval si společnost krásných Češek na hotelu. Prostě dostál své pověsti playboye i u nás. Abychom ho ale jen nechválili, samozřejmě se našlo i pár přešlapů. Johnny neustále chodil pozdě, bez omluvy nedorazil k Ebenovi do pořadu Na plovárně a neustále byl pod vlivem. Nikomu to ale nevadilo, to je prostě Depp. Nutno podotknout, že se herec vždy za všechny komplikace velice omlouval.

Soukromou přítomnost Johnnyho Deppa si jako jedna z Češek mohla užít soutěžící z reality show Love Island Nikol Treterová, která s ním strávila celé tři dny. Podle ní to byl milý, skromný a inteligentní společník.

„Povídali jsme si, dost jsme si rozuměli, a tak nás další večer pozval na večeři. Společně jsme takto strávili tři dny. Nic mezi námi neproběhlo, pouze jsme mu dělali společnost. Myslím, že Johnny je osobnost, která nemá zapotřebí podobné věci,“ prozradila bývalka Adama Mišíka a Vildy Šíra pro Blesk.

Účastnice Love Islandu u Johnnyho na pokoji

Ta si na sociální sítě dala fotografie s celebritou a strhla se mela. Muži ji obdivovali, ženy jí záviděly a žárlily. Navíc všem vrtalo hlavou, jak se k němu na pokoj dostala.

„Byla jsem ve Varech s kamarádkami a byly jsme v klubu, kde jsme ho potkaly. Chtěly jsme se s ním vyfotit a on nás pozval na pokoj, protože na sebe nechtěl upozorňovat v klubu přede všemi,“ objasnila kráska, kdo koho pozval do soukromých prostor a proč.

Zda je Nikol s Johnnym stále v kontaktu, nevíme, ale vzhledem k tomu, že má dnes ikona 59. narozeniny, měla by mu vnadná blondýnka poslat alespoň zdvořilostní smsku.