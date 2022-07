Jsme v přímém kontaktu: Nikol z Love Islandu promluvila o schůzce s Deppem

Zdroj: Profimedia

Johnny Depp se po roce vrátil na skok do České republiky a v Praze odehrál koncert s legendárním kytaristou Jeffem Beckem. Na vystoupení za ním dorazily hned dvě nečekané krásky. Kromě Nikol z Love Islandu přišla Deppa podpořit i jeho právnička Camille Vasquez.

Johnny Depp byl v Čechách naposledy před rokem na filmovém festivalu ve Varech. Tentokrát ho ale do Evropy nepřivedl film, nýbrž hudba, které se hollywoodská hvězda poslední roky intenzivně věnuje.

Herec společně se svým kamarádem a skvělým muzikantem Jeffem Beckem vyprodali Forum Karlín a jejich vystoupení si nemohla nechat ujít Johnnyho "kamarádka" Nikol Treterová, se kterou se seznámil loni na KVIFFU.

"Byla jsem ve Varech s kamarádkami a byly jsme v klubu, kde jsme ho potkaly. Chtěly jsme se s ním vyfotit a on nás pozval do pokoje, protože na sebe nechtěl upozorňovat v klubu přede všemi. Povídali jsme si, dost jsme si rozuměli, a tak nás další večer pozval na večeři. Byl to neuvěřitelný zážitek. Společně jsme takto strávili tři dny. Nic mezi námi neproběhlo, pouze jsme mu dělaly s kamarádkami společnost. Myslím, že Johnny je osobnost, která nemá zapotřebí podobné věci. Velmi si ho vážím a doufám, že se ještě někdy potkáme," popsala tehdy účastnice Love Islandu TV Nova a přání se jí nakonec vyplnilo. Světoznámý pirát z Karibiku se s Treterovou sešel znovu právě u příležitosti koncertu v Praze.

Nečekaná návštěva v Praze

Nikol Treterová se pochlubila již druhým společným zážitkem s Johnny Deppem. Loni mu dělala společnost na KVIFFu a letos se jí podařilo dostat se do zákulisí, kde s hercem před jeho vystoupením popíjela kafe a fotila si selfíčka.

“S Johnnym jsme v přímém kontaktu. Napsal mi sám, že je v ČR,“ řekla Nikol pro Nova Plus.

Veliké překvapení pro české fanoušky Deppa byla ovšem přítomnost jeho právničky Camille Vasquez. O vztahu herce a advokátky se stále spekuluje, podle všeho je ale krásná Camille zadaná a jejím přítelem by měl být londýnský manažer obchodující s nemovitostmi Edward Owen.

Na videu, kde se podařilo Camillu zachytit, jde po jejím boku muž, který je Owenovi velmi podobný. Vasquez tak nejspíš skutečně přiletěla na pražské vystoupení pouze jako kamarádka a psychická podpora.

Camilly Vasquez si v Praze všimli fanoušci Deppa