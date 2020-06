Usměje se na Deppa štěstí? Z Pirátů ho vyrazili, ale teď se všechno mění

Disney studio potvrdilo, že Depp si ve filmu skutečně zahraje. Není jen jisté, jakou bude mít roli. Slavný herec původně do natáčení zahrnut nebyl, jelikož ho exmanželka Amber Heard obvinila z domácího násilí. Daily Mail však přišel s nahrávkami, kde naopak Amber napadá jeho.

„Já jsem tě neudeřila, vrazila jsem do tebe. Je mi to líto, že jsem to udělala. Ale prostě jsem tě ku*va nesundala, já do tebe vrazila, dop*ele. Už nevím, co přesně jsem udělala rukou, ale ty jsi v pohodě, nezranila jsem tě,“ křičí na Deppa v nahrávkách herečka.