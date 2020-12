Depp prohrál soud s bulvárem, přijde o peníze a jeho kariéra jde ke dnu

Proti Amber svědčí i nahrávky, se kterými přišel Daily Mail. „Tak to světu řekni, Johnny, jen jim to řekni: Já, chlapák Johnny Depp, jsem obětí domácího násilí. Uvidíme, kolik lidí ti bude věřit. Jsi větší a silnější. Vždyť kolik jsem tehdy měla kilo. Přijdeš k tomu stupínku, Johnny, a řekneš: Ona to začala… Vážně? Je tam porota a soudce a ti uvidí, že je mezi námi velký rozdíl,“ pokračuje. Byť je spousta lidí na straně Deppa, jeho kariéra pomalu končí.