Fanoušci Pirátů touží po Deppovi. Do filmu se ho pokoušejí dostat peticí

„Tak to světu řekni, Johnny, jen jim to řekni: Já, chlapák Johnny Depp, jsem obětí domácího násilí. Uvidíme, kolik lidí ti bude věřit. Jsi větší a silnější. Vždyť kolik jsem tehdy měla kilo. Přijdeš k tomu stupínku, Johnny, a řekneš: Ona to začala… Vážně? Je tam porota a soudce a ti uvidí, že je mezi námi velký rozdíl,“ provokovala ho Amber.

Johnny Depp už zjevně neví, co na to má říci. „Ty mě zabíjíš! Tvoji lidé se mě snaží zabít. Udělala jsi ze mě… Můj syn jde do školy a ostatní děti mu říkají, že jeho zku*vený táta bije manželku!“ tvrdí jí Depp a zní přitom zoufale.