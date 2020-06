Nalezne smrt na dně oceánu? Jack Sparrow má v pokračování Pirátů zemřít!

„Já jsem tě neudeřila, vrazila jsem do tebe. Je mi to líto, že jsem to udělala. Ale prostě jsem tě ku*va nesundala, já do tebe vrazila, dop*ele. Už nevím, co přesně jsem udělala rukou, ale ty jsi v pohodě, nezranila jsem tě,“ zní začátek.

„Nemůžu slíbit, že to zase bude perfektní. Nemůžu slíbit, že zase nevyjedu a něco ti udělám. Ku*va, někdy jsem prostě tak šílená, že se neudržím,“ pokračuje Amber.