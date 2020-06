Depp prosil asistenta o veselé pilulky, pak měl napadnout Amber, zaznělo u soudu

7. července je další soudní stání, kde se bude opět řešit, zda je Depp násilník závislý na drogách. U soudu budou přítomní i svědci. Mezi ně patří i bývalé přítelkyně Vanessa Paradis a Winona Ryder. Depp musí litovat, že opustil Vanessu, se kterou byl 14 let a má s ní dvě děti.

„Nebylo to snadné ani pro ni, ani pro mě. Posledních pár let bylo trochu hrbolatých,“ přiznal Depp pro časopis Rolling Stone. „Konec vztahu je o to horší, když jsou do vašeho vztahu zapojeny i děti,“ tvrdí herec, kterému do karet hrají nahrávky, jenž zveřejnil Daily Mail.