Tajemství Johnny Deppa: S alkoholem a cigaretami začal ve 12 letech!

Herec Johnny Depp už nějakou dobru prochází drsným soudním sporem se svou bývalou manželkou Amber Heardové, jeho kariéra zdánlivě upadá a podle všeho už pomalu ale jistě ztrácí i podporu veřejnosti, které se mohl těšit po celou dobu své kariéry.

Snad i kvůli tomu se herec rozhodl promluvit o svých démonech. A jde nejspíš o jednu z nejupřímnějších Deppových zpovědí, neváhal totiž promluvit o svém boji s alkoholem a drogami v průběhu let.

Temné období

Zdroj: Instagram

Depp uvedl v rozhovoru pro časopis People, že začal kouřit ve věku 12 let a zhruba ve stejně débě začal pít také a užívat drogy.

V roce 1997 řekl: „Ach, chlape, jo, je to tak. Johnny byl tehdy nešťastný … Byl to pro mě docela temný čas. Nevím, co se mnou tehdy byl. Byl jsem neustále otrávený a v nic jsem nevěřil. Klidně jsem na posezení vypil celou láhev likéru. Bylo tam hodně likéru. Vedl jsem hodně nezdravý život."

K alkoholu se upínal, aby unikl realitě. "Nikdy jsem nechtěl být tím chlapem, na kterého se lidé dívali,“ přiznal Depp pro deník Boston Globe.