Hvězda ČT Jolana Voldánová měla tajný sen, Kolářová se jí vysmála

Bývala hvězdou zpravodajství České televize, získala mnoho cen oblíbenosti od diváků a měla našlápnutou neskutečnou kariéru v médiích. Jolana Voldánová se ale z ničeho nic rozhodla skončit a začít jiný život. I když to ostatní nechápali, na svém rozhodnutí trvala.

Bývalá moderátorka Událostí České televize Jolana Voldánová chtěla být slavná odmalička. Poté, co odmaturovala na gymnáziu v Pardubicích, snažila se dostat na DAMU. A to dokonce třikrát a pokaždé neúspěšně.

„Přijímačky na DAMU jsem zkoušela třikrát. Byla jsem vytrvalá. Komisi jsem se však asi nelíbila. Jako jeden z monologů jsem měla postavu Slávky v Měsíci nad řekou. Daniela Kolářová, která byla tehdy v komisi, se neudržela a nahlas se chechtala. To mě dost vykolejilo,“ prozradila jeden ze životních trapasů Voldánová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Voldánová se stala miláčkem diváků i bez herecké kariéry

S Kolářovou se po letech dokonce setkala při natáčení rozhovoru, ale herečka si na situaci už nepamatovala, tudíž ji Jolana nechtěla přivést do trapné situace a znovu tento potupný okamžik nevytahovala.

Nebyl důvod. Voldánová se do přízně diváků dostala i bez DAMU a to jako televizní moderátorka. Především pak jako zprávařka ve veřejnoprávní televizi, kde působila dvacet let. Roku 2013 se rozhodla odejít, ale nikomu o svém rozhodnutí neřekla. Nikdo by ho totiž nepochopil, byla na vrcholu.

O odchodu z České televize nikomu neřekla

„Řekla jsem to jen šéfům. A věděla to ještě Daniela Písařovicová, která mě nahrazovala. Ale jinak nikdo. Neměla o tom tušení ani posádka Událostí. Šli jsme s režisérem do studia a já mu špitla, že bych na konci potřebovala jiný záběr kamery, protože se budu loučit. Myslel si, že si dělám srandu. Ujistila jsem ho, že nedělám, a poprosila ho, aby na konci udělal polodetail přímo na mě,“ zavzpomínala na svůj odchod v rozhovoru pro idnes.cz.

Po odchodu z televize začala pracovat jako moderátorka pro Český rozhlas Dvojku. V roce 2018 začala v televizi moderovat pořad Otisk doby a v roce 2021 se stala mluvčí projektu Sčítání lidu. Je vdaná za podnikatele Petra Císařovského, se kterým má dceru Kateřinu. Každý pak mají z předchozího vztahu ještě jedno dítě.