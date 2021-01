Jolana Voldánová: Jak žije úspěšná moderátorka v době koronavirové?

Když před lety zmizela z televize, všichni se divili, stála totiž na vrcholu. Byl to tedy šok pro nejednoho jejího kolegu. Rozhodla se, že si chce konečně užívat svobodu a pečovat o rodinu a děti. Co ale dělá Jolana Voldánová teď? Jak prožívá pandemii a čím se uklidňuje?

Jolana Voldánová byla dlouhá léta hlavní hvězdou České televize, proto, když se rozhodla odejít, bylo to pro mnohé překvapení. V listopadu 2020 se stala tiskovou mluvčí Sčítání lidu, domů a bytů, což jí koronavirová situace zrovna neusnadňuje.

"Dělám práci pro lidi a s lidmi, a když jsem mezi ně nemohla, tak žádná práce pochopitelně nebyla a já byla jenom doma," prozradila pro web Super.cz a dodala, že se naučila si nedávat žádné velké cíle.

Nedovedu si představit sedět doma a koukat z okna

Každé ráno si prý řekne, co chce udělat a to udělá. Je ale šťastná, že má zahradu, kde může trávit čas. Také přiznává, že tam udělala více práce než za posledních patnáct let. Nedokáže si představit, že by seděla doma v bytě a koukala jen z okna. V blízkosti má také les, kam často chodí na procházky a během karantény si tam krátí čas.

Pochvaluje si však i čas strávený s rodinou a to, že jsou všichni pohromadě. "Netvrdím, že to někdy není úplně ponorka, ale naštěstí má každý z nás nějaký kout, ať už v domě nebo na zahradě, kam si může zalézt. Děláme si i společné filmové večery, kdy se snažíme dětem rozšiřovat obzory."

Vysokoškolák Vojta prý distanční výuku zvládá v klidu, ale mladší dcera Katka je nervózní, jak zvládne přijímačky na střední školu.

Nákupy pro seniory jsou na denním pořádku

Jolana také nakupuje babičkám, dědečkům a sousedům, chce jim tím alespoň trochu ulevit. Sama přiznává, že už v první vlně pandemie, kdy byli všichni vystrašení, ona strach z koronaviru neměla. Je tedy ráda, že může alespoň nějak pomoci a staroušky tak ochránit před nákazou.

Možná se budete divit, čím kromě zahrádky křehká žena jako je Jolana, relaxuje. Miluje jízdu na motorce a jako činnost na provětrání hlavy je to pro ni ideální. Nemůže se tedy už dočkat pěkného počasí a příchodu jara.