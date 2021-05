Jon Mariánek i přes trapas a výsměch nadále tvrdí: Zápas s Vémolou bude!

Český Youtuber žijící v Americe Jon Mariánek pořádně rozvířil vlny v českém showbyznysu, když vyzval na zápas Karlose Vémolu. I když se hvězda MMA nabídce samolibého blondýna vysmála, on na boji trvá a nadále a rozkřikuje, co musí Terminátor před zápasem udělat, aby mu zaplatil slíbené miliony!

Jon Mariánek se před pár lety vydal do USA udělat hvězdnou kariéru a nakonec se mu skutečně povedlo se v cizí zemi uchytit.

Youtuber se seznámil s mnohem slavnějším kolegou Jakem Paulem, který ho zaměstnal jako střihače, a tím začal jeho "americký sen".

Mariánek se rád profiluje jako odpůrce Čechů, který se stydí za své kořeny, přes to ale i nadále natáčí videa ve své rodné řeči a vypadá to, že si hodlá české publikum udržet i nadále, možná proto si vzal za cíl právě Karlose Vémolu.

Vémola se Mariánkovi vysmál, naznačil, že v Americe dělá jen sluhu

"Chci dát fanouškům to, co chtějí. Já bych Vémolovi nabídl 10 milionů korun, byl by to největší pay day jeho života. Nemusel by se tam v Oktagonu flákat s nějakýma švestkama za 500 tisíc. Mohli bychom se vys*at na Oktagon. Já bych O2 Arénu pronajal sám a jenom bychom udělali promo," vyzval sebevědomě Jon Mariánek na zápas Terminátora Karlose Vémolu.

Slavný zápasník MMA se ale nabídce mladíka vysmál. "Je to blázinec, vůbec nevím, kdo ten frajer je a co by se mnou měl dělat v ringu nebo v kleci. Zápasit neumí, ani kdyby si měl zachránit život. Prachy taky nemá, to má jenom jen páníček (Jake Paul), kterýmu on dělá poskoka," dal Vémola jasně najevo, co si o Mariánkovi myslí.

Drsné odmítnutí ale Youtuber přehlíží a na svůj Instagram napsal, že chystá u nás revoluci v zápasech v kleci.

Jon Mariáněk vzkázal Vémolovi: "Buď porazíš Marpa, nebo miliony neuvidíš!"

"Děti, jen chci abyste věděly, že zápas s Vémolou bude, vyprodaná O2 aréna bude a revoluce v zápasech v Česku taky bude. Nakonec mi ještě poděkujete, jak fanoušci, tak fighteři, kteří už si nebudou muset dávat do držky za almužnu. PS: Vémolo, ty máš prej zápas s Marpem, kterej měl problém porazit to sádlo Rytmuse? Ku*va jestli to prohraješ, tak si k těm mým milionům nepřičichneš, tak se snaž," pokusil se Mariánek rozvířit další reakce.

Jelikož za poslední týden ale vydává Youtuber jedno video za druhým, lidé už pomalu jeho výkřikům do tmy přestávají věnovat pozornost.

Necháme se tedy překvapit, zda nakonec samozvaný spasitel bojových sportů svá slova dotáhne do konce, nebo celá kauza skončí jako mediální fraška v útrobách dějin.

Jon Mariánek a jeho "slavné" video, ve kterém vyzval Vémolu na zápas.