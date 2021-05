Jon Mariánek urazil Štáfka a vyzval Vémolu na zápas: Sklidil výsměch!

Youtuber Jon Mariánek chtěl vyzvat na zápas do ringu rapera Ektora, to se mu ale nepodařilo. Nabídku na fight následně dostal od Jakuba Štáfka, tomu se ale samolibý Mariánek vysmál a vyzval Karlose Vémolu! Z reakce MMA hvězdy ale nejspíš blondýn žijící v Americe mít radost nebude.

Jon Mariánek je český Youtuber a manažer americké internetové celebrity Jakea Paula. Po vzoru svého slavnějšího kamaráda se rozhodl Mariánek začít vyzývat různé celebrity na zápas do ringu.

Původně chtěl Youtuber zápasit proti Ektorovi, ten ale jeho nabídku nepřijal a tak začal Jon pátrat dál. Mezitím si jeho snahy všiml herec Jakub Štáfek a nabídl Mariánkovi důstojný boj. "Můžeme jít podle pravidel MMA, což mi však Ondra Novotný říkal, že nepřijmeš, protože to na tebe bude moc tvrdé, což chápu. Tím pádem bychom mohli jít podle pravidel boxu, nebo si zahrajeme šachy," rýpl si Štáfek.

Na to ovšem zareagoval Mariánek tak, že hodlá jít do klece s největším zabijákem MMA, Karlosem Vémolou!

Mariánek urazil šéfa Oktagonu Novotného, zápas s Vémolou chce v O2 Aréně

"Dám vám tady jeden příběh, bude o jednom chudým zm*dovi z Česka, jmenuje se Ondřej Novotný. On vidí, že ty jeho zápasníci nic nevydělávají, tak kopíruje tady nás ze zahraničí a dělá zápasy influencerů. Tehdy mi napsal, že uspořádá fight se mnou a Ektorem, tak jsem mu řekl, jestli má prachy. Bylo mi jasný, že žádný nemá. S Oktagonem nechci mít nic společného, nepůjdu do ringu s nějakým hercem. Pojďme přeskočit tuhle fázi a rovnou uděláme zápas s tím nejlepším, takže s Kalosem Vémolou. Nabídnu mu 10 milionů korun, bude to den jeho života. Uděláme to v O2 Aréně, zaplatím to celý," urazil Mariánek Novotného a ve videu si neodpustil jízlivé poznámky na Jakuba Štáfka.

"Kámo, chápu, máš rodinu, nemáš peníze, jezdíš tramvají, je mi tě líto. Všechny články, co jsem si o tobě našel píšou, že prodáváš drogy, tak snad nepotřebuješ peníze ode mě. Uděláme ten zápas v šachu a dáme výtěžek na charitu, ať má tvoje dcera co jíst," nebral si Youtuber se Štáfkem servítky.

Vémola se Mariánkovi vysmál. Dokud nedostane zálohu, slova Youtubera nebere vážně

"Od rána mi píšete, že nějaký bláznivý Jeník, který podává v Americe Jaku Paulovi ručníky, chce se mnou bojovat. Vůbec nevím, kdo ten frajer je a co by se mnou měl dělat v ringu nebo v kleci. Zápasit neumí, ani kdyby si měl zachránit život. Prachy taky nemá, to má jenom jen páníček, kterýmu on dělá poskoka," utřel Vémola Mariánka.

"Ať si dál jede YouTube a zápasení nechá na nás, na fighterech," dodal Terminátor a později sdílel fotku, jak svého krokodýla Káčko krmí kuřetem se jménem Jon.

"Do té doby, než se mi ozve jeho manažer a budu mít na účtě zálohu, neberu vůbec jeho slova vážně," uzavřel Vémola.

Mariánek ve svém videu urazil Štáfka i Novotného.

#youtube|hc389xcl8-A|203s#