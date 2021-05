Kontroverzní Jon Mariánek má nádhernou přítelkyni: Má pro ni zvláštní přezdívku

Spousta lidí mu nemůže přijít na jméno a většinu Čechů svými kontroverzními názory uráží. Youtuber Jon Mariánek patří k těm, o kom se v současné době nejvíce mluví. Nejen kvůli jeho tvorbě, ale hlavně kvůli jeho zájmu utkat se v souboji s Karlosem Vémolou, kterému dokonce nabídl horentní sumu. Sám Mariánek o peníze zřejmě nouzi nemá, kromě přepychu se na sociálních sítích chlubí ale i nádhernou přítelkyní.

Influencer a tvůrce videí Jon Mariánek na sociálních sítích působí již nějakou dobu, pořádně se o něm ale začalo mluvit až nyní. Živí se rovněž jako manažer světoznámého youtubera Jakea Paula, díky kterému se mu podařilo proniknout i do světa MMA. A právě i bojoví zápasníci si začali jeho existenci všímat. Před nedávnem ho na souboj v Oktagonu vyzval i herec Jakub Štáfek, nabídku ale Mariánek drsně odmítl. Jakubovi Štáfkovi se de facto vysmál, stejně jaké celé organizaci Oktagon.

10 milionů pro Vémolu

Štáfka sice odmítl, projevil však zájem nad soubojem s Karlosem Vémolou, kterému dokonce nabídl obří sumu. „Vémolo, jestli chceš pořádnej pay day, pojď do toho, Nabízím 10 milionů korun. O2 arenu koupím sám. Bude to ta největší fight night v Česku,” vzkázal Mariánek Vémolovi podle eXtra.cz. Reakce Karlose na sebe nenechala dlouho čekat.

„Všichni mi neustále vypisujete, že nějaký bláznivý Jeník, který podává ručníky Jakeu Paulovi, by se mnou chtěl zápasit, co na to říkám, zda jsem to viděl. Vždyť je to blázinec, já vůbec nevím, kdo ten frajer je, a co vůbec nevím, co by se mnou měl dělat v ringu, v kleci nebo vůbec cokoliv,” uvedl podle eXtra.cz Karlos Vémola. „Do té doby, než mi nějaký jeho manažer zavolá a pošlou nějakou zálohu, tak to jsou jenom kecy. Tohle je moje odpověď,” dodal ještě.

Spousta peněz a krásná přítelkyně k tomu

Dle všeho by ale neměl být pro Mariánka žádný problém Vémolovi v případě zápasu vyplatit oněch 10 milionů korun. Sám influencer se na sociálních sítích často chlubí svým luxusním stylem života, který rozhodně spolkne obrovské částky peněz. Kromě přepychu ale dává všem na odiv svou nádhernou přítelkyni Abby Wetherington.

Podle webu eXtra je s půvabnou blondýnkou v kontaktu již více než rok, jejich vztah ale trvá necelého půl roku. Zpočátku byli jen přáteli, brzy ale přeskočila jiskra a nyní tvoří spokojený pár. Mariánek má pro svou lásku také zvláštní přezdívku, říká jí totiž „chicken”, v překladu tedy kuře.

Jon Mariánek štve většinu Čechů:

