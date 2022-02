Slavní čeští mafiáni: Jonák choval medvěda i krokodýla, Krejčíř zase žraloka

Zdroj: Profimedia

Po pádu komunismu všude panovala taková euforie, že si nikdo nevšímal toho, že kromě svobody se začíná tvořit také mafiánské podsvětí. Jonák, Krejčíř, Mrázek nebo Běla. Jména těch největších mafiánských bossů, které naše země kdy měla. Jak tyto podvodníci, vrahové a zloději nakonec skončili?

V 90. letech Česká republika zažívala obrovský šok. Nově nabytá svoboda byla něco, s čím nikdo neuměl zacházet, proto není divu, že něktěří význam toho slova pochopili jinak a rozjeli svůj nekalý byznys, díky kterému se z nich během chvíle stali milionáři.

Pojďme se společně podívat na ty nejznámější mafiánské figurky, které si zničily svými podvody, vraždami a intriky život.

Král diskoték Ivan Jonák

Kým začít jiným než diskotékovým králem Ivanem Jonákem, jeho Discoland Sylvie byl nejslavnějším podnikem široko daleko. Nejen, že se v něm scházela české smetánka, umělci a byznysmeni, ale navíc se tam domlouvaly ty nejtajnější a nejhrůznější kšefty tehdejší galerky.

Kromě podniku nevalné pověsti Jonák disponoval luxusním sídlem, kde choval krokodýla ve vaně nebo medvěda uvázaného na provaze, ale také kabriolet, kterým se proháněl po Praze ve společnosti mladých nahých dívek.

Nakonec ale Jonák zle dopadl. Byl odsouzen za nájemnou vraždu své manželky, která mu nechtěla prodat svůj podíl v jejich společném podniku. Za objednávku vraždy z roku 1994 si odseděl osmnáct let. V roce 2014 byl propuštěn na svobodu. Bohužel však po dvou letech zemřel sám a opuštěný se spoustou zdravotních neduhů.

Nekorunovaný šéf podsvětí František Mrázek

Dalším velkým zvířetem byl i jeden z nejbohatších Čechů, František Mrázek, jehož majetek byl odhadován až na několik miliard korun. Už za socialismu vydělal první miliony a po revoluci už jen bohatl a bohatl.

Mrázek měl spojence v řadách policistů, tajných služeb i politiků, vše mu tudíž skvěle procházelo. Ovlivňoval výslechy i kauzy, tudíž se ho nikdy nepodařilo usvědčit. Nepohodlné lidi vydíral a nechával zabíjet. Podle určitých zdrojů má na svědomí minimálně deset vražd.

Sbíral nejrůznější materiály na politiky, což se mu nejspíš stalo osudným. 25. ledna 2006 byl zastřelen do srdce před svým domem v pražské Lhotce. Vraha se nikdy nepodařilo vypátrat.

Slavný útěkář Radovan Krejčíř

Jedním z dalších mafiánů, který určitě stojí za zmínku, je i slavný Radovan Krejčíř, který si odpykává trest v Jihoafrické republice. Tomu bohatství přinesla kupónová privatizace. Policie ho stíhala za daňové podvody, nelegální držení zbraně i tunelování firem. Byl spojován s několika vraždami.

V roce 2005 ho policisté jeli zatknout do legendární vily do Černošic, kde choval v akvárku žraloka. Jenže prohnaný podnikatel jim utekl okénkem na toaletě a odletěl na Seychely. Následně pokračoval do JAR, kde se také zhlédl v nelegální činnosti. Nakonec ale sklapla past i tam a Krejčíř byl odsouzen k 35 letům ve vězení. Když se to mafián doslechl, pokusil se utéct, podplatit soudce i bachaře, ale nic nepomohlo. Krejčír stále trčí v base a nejspíš ještě dlouho bude.