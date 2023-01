Jordan Haj změnil image: K razantnímu rozhodnutí ho dohnala nemoc

Zdroj: Profimedia

Oblíbený hudebník Jordan Haj se léta potýká s nepříjemnou nemocí. Svůj boj s alopecií se snažil před veřejností skrývat co nejdéle. Nyní se ovšem rozhodl pro razantní změnu a o své vlasy dobrovolně přišel.

Typickým znakem pro alopecii je vypadávání ochlupení. Málokdo by do Jordana řekl, když viděl jeho hřívu, že trpí právě touto nemocí. Zpěvák nyní přiznal, že plešatá místa na hlavě dlouho zakrýval.

Emma kadeřnicí

Svou razantní proměnou překvapil Jordan fanoušky na Instagramu. Sdílel fotografi, na které má sice nasazenou z části kapuci a nový sestřih tak není celý vidět, je ovšem jasné, že vlasy jsou pryč. V popisku fotografie následně prozradil, že mu vlasy ostříhala manželka Emma a jejich dvě dcerky. Přátelé a fanoušci ho v komentářích za nový sestřih velmi chválili.

Rozhovor plný emocí

Svůj boj s alopecií přiznal Jordan v rozhovoru pro Prostor X. „Mluvím o tom otevřeně, protože když už se mi to děje a vím, co to vyvolává ve mně s tím privilegovaným životem, který mám, tak si říkám, že jestli k něčemu můžu být dobrý a jestli mě sleduje na sociálních sítích třeba 50 000 lidí a někdo z nich to má, trápí se, možná ani neví, co to je, protože to je fakt vzácný a blbý a nikdo neví, jak to řešit, tak aspoň předám všechno know-how a řeknu: ‚Hele, a to, že se cítíš tak, že se ti chce zabít do hlavy, to je taky v pořádku, protože i já se tak často cítím,“ prozradil, že trpěl úzkostmi, které ho dohnaly až k tomu, že musel začít užívat antidepresiva.

„Když si spočítám minuty, kdy na to myslím, ale to ani neznamená, že na to myslím aktivně, protože nevydumáš nic, vím, co to je, co mám, že to nemá řešení a že můžu jenom zkoušet léčby, ale kdy si představuješ, jak to vypadá, když si na to prostě jenom vzpomeneš, tak to je třeba v těch nejhorších chvílích, které byly ještě před měsícem, 1000× za den.“ Ostříhání vlasů tak pro zpěváka bylo osvobozením. Po otevřeném rozhovoru se dostalo Jordanovi převážně pozitivních a podpůrných reakcí.