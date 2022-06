Jordan Haj skoro přišel o oko: Po útoku člena ochranky skončil v nemocnici

Zpěvák Jordan Haj má za sebou pořádně děsivý zážitek. Během jeho sobotního koncertu jej totiž napadl člen ochranky, když chtěl zpěvák společně se svou manželkou pustit do areálu novináře, se kterým byl předem domluvený na rozhovoru. Nápad se ale z nějakého důvodu ochrance nezamlouval, a tak Hajovi jeden z jejích členů uštědřil rovnou tři rány.

Manželé Jordan Haj a Emma Smetana se nestačili o víkendu divit situaci, která nastala na jejich koncertu. Do areálu Žluté lázně totiž dorazil novinář, který byl s dvojicí dopředu domluvený na rozhovoru. Ochranka jej ovšem odmítala pustit dovnitř. Manželé se proto rozhodli dorazit rovnou k bráně a situaci sami vyřešit, to se ale tak docela nepodařilo.

Jordana napadl sekuriťák

Naštvaná a šokovaná Smetana o celém incidentu informovala na sociální síti. „Přemýšleli jsme, jestli to sem dát. A rozhodli jsme se, že jo, protože i tohle je life. Jordyho na sobotním koncertě ve Žlutých lázních napadl sekuriťák,” napsala na Instagramu moderátorka a zpěvačka.

„Odmítal do areálu vpustit redaktora Aktuálně, který za námi přišel udělat rozhovor. Po půl hodině, kdy jsme to neúspěšně řešili vysílačkami přes produkci festivalu, jsme se pro něj s Jordym rozhodli dojít ke vstupu osobně. Sekuriťák mi vytrhával z ruky pásku, kterou jsem pro novináře donesla, a mluvil sprostě,” popisovala zpěvačka, co se během nepříjemné situace dělo. To byl ale teprve začátek.

Mohl přijít o oko

Následně prý její manžel vyzval člena ochranky, aby se choval slušně. „A rovnou dostal první ránu. Na zemi pak další dvě,” uvedla Smetana, která následně s manželem spěchala do nemocnice. „Napadení řeší policie, být to o centimetr vedle, mohly mít moje holčičky poloslepého tatínka,” dodala ještě zpěvačka s tím, že útok sekuriťáka stál jejího manžela tři stehy.

Mluvčí zmíněného areálu se k incidentu odmítla jakkoliv vyjadřovat a tvrzení Emmy Smetana nijak nekomentovala. „V sobotu se ve Žlutých lázních konala soukromá akce, omlouvám se, nebudeme tedy podávat žádné informace. Děkujeme za pochopení,” vzkázala tisková mluvčí na dotaz Blesku.