Josef Abrhám se po smrti Šafránkové drží, obavy kolegů byly zbytečné

Zdroj: Profimedia

Když loni v červnu odešla herečka Libuše Šafránková do hvězdného nebe, spousta lidí nad její ztrátou truchlila, zároveň se ale obávala o to, jak se s její smrtí vypořádá její manžel Josef Abrhám. Ten byl na svou manželku totiž velmi fixovaný a takřka všechen volný čas trávil právě s ní. Jak se ale nyní zdá, strach o herce byl zbytečný.

Pro Josefa Abrháma byla Libuše Šafránková životní láskou. A stejně tak on pro ni. Manželé bok po boku strávili desítky let a nesmírně se milovali. Když pak herečka v červnu loňského roku náhle zemřela, mnozí si kladli otázku, jak se Abrhám se smrtí své nejmilovanější vypořádá. Někteří z fanoušků i z řad kolegů o něj měli dokonce strach. „Pepa je hrozně hodný a citlivý kluk. Bojím se o něj. Byl na Libušku strašně fixovaný. Ti dva byli dokonalý pár. Patřili k sobě. Měli oči jeden pro druhého,” uvedl pár dní po smrti Libuše Šafránkové blízký přítel Abrháma Jiří Krampol pro CNN Prima News.

Z jejich společného domu zmizel

Asi nikoho nepřekvapí, že se po smrti své manželky přesunul Josef Abrhám z jejich domu na Moravu ke svému synovi Josefovi. Pobyt v domě, ve kterém by herci všechno jeho ztracenou lásku připomínalo, by ještě více prohloubil jeho trápení a bolest. „Na Pepu se určitě nedozvoníte. Není tady. Syn Josef si ho odvezl k sobě na Moravu a stará se o něj. Pepa sem vůbec nejezdí,” řekl jeden ze sousedů reportérům magazínu Sedmička a potvrdil tak to, co si mnozí mysleli.

Daří se mu dobře

Fanoušci herce však stále netušili, jak Josef Abrhám situaci zvládá. To nyní odhalila jeho snacha Ludmila. „Daří se mu dobře, je u nás, je s námi a jsme za to moc rádi. Každý večer večeří zmrzlinu, má ji moc rád. Drží ho to a dává mu to energii, kterou potřebuje,” nechala se slyšet manželka Josefa Abrháma mladšího Ludmila pro magazín Aha! pro ženy. Snacha herce se zmrzlinou podniká, a tak si herec může dopřát tolik zmrzliny, kolik jen hrdlo ráčí.

Společně se svým synem a jeho manželkou Josef Abrhám žije v domě také se svými vnoučaty Laurou a Benjaminem. A i děti jsou jistě elementem, který truchlícímu herci dokáže spolehlivě zvednout náladu a vytáhnout jej z případných chmur a smutku.