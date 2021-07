Čím Josef Abrhám prokázal největší lásku vůči Libušce Šafránkové?

Libuše Šafránková a Josef Abrhám byli známí tím, že do společnosti moc často nechodili. Dlouhou dobu proto nebylo úplně jasné, jak na tom zdravotně oba herci jsou. Když pak Abrhám dorazil na pohřeb milované ženy, všechny vylekal svým vzhledem. Zároveň tak ale dokázal, jak moc Libušku miloval. I když se jistě musel obrovsky přemáhat, svoji životní lásku vyprovodil při obou rozloučeních.

Stačil jeden pohled na herece Josefa Abrháma a všem muselo být hned zřejmé, že doktora Blažeje z Nemocnice na kraji města sužují vážné zdravotní problémy. Protože má potíže s chůzí, neobejde se bez invalidního vozíku. Navíc se léčí s onemocněním srdce a poruchou termoregulace. Pokud by proto nepřišel na oba pohřby manželky Libušky, nikdo by mu to nemohl mít za zlé.

Pořád zamilovaní jako školáci

Jenže fotky, které vznikly při rozloučení na pražském Spořilově i ve Šlapanicích u Brna, jsou největším důkazem Abrhámových citů k Šafránkové. Muž, který stál po boku filmové Popelky déle než pětačtyřicet let, totiž nemusel nikomu nic vysvětlovat. Jednoduše udělal to, na co byl ve vztahu dlouhá léta zvyklý. Manželé totiž platili za jeden z nejšťastnějších párů v českém showbyznysu. „Oni jsou stále jako zamilovaní školáci. Je na nich vidět, jak jsou spolu spokojeni. Jsou sehraný tým jako já s manželkou Evou. Nehádají se, jen se tak pošťuchují, ale to je z lásky," prozradil deníku Šíp herec a Abrhámův kamarád Jan Preučil.

Než k sobě manželé našli cestu, chvíli to trvalo. Potkali se při práci v pražském Činoherním klubu. Nějakou dobu se ale míjeli, hlavně proto, že Abrhám tehdy chodil s kolegyní Naďou Urbánkovou. Už dávno si ale myslel na Libušku, kterou pak pozval na večeři. Herci spolu začali chodit, přestože Abrhám dál udržoval vztah s Naďou. „Všichni věděli, že chodí s Libuší, jen já ne. Až to nevydržela moje kadeřnice a řekla mi to," uvedla podle deníku Blesk herečka.

Patřili k sobě naprosto a absolutně

Vztahu Abrháma s Šafránkovou pak už nemohlo nic zabránit. Všichni cítili, že mezi nimi panuje neobvykle silné pouto. Nedávno to nakonec přiznala i sama Urbánková. „Já jsem si Libušky velice vážila, stejně tak Josefa. Po časem jsem pochopila, že to byli lidi, kteří k sobě neuvěřitelně patřili. Oni si byli nesmírně podobní, talentovaní, byli prostě ideální. Patři k sobě naprosto a absolutně," řekla Naďa pro TN.cz.

Když Libuše Šafránková vážně onemocněla a musela podstoupit odstranění nádoru na plicích, byl to Abrhám, který s ní trávil čas v nemocnici a pak ji podporoval při náročné rehabilitaci. A stejně tak herečka o manžela s láskou pečovala v době, kdy začal mít zdravotní problémy. Dodávala mu sílu a naději k tomu, aby se snažil překonat nesnáze, kterým musel čelit.

Není proto divu, že jí Abrhám prokázal největší lásku i během nedávných smutečních obřadů. V obou případech se důstojně popasoval s davy fanoušků a všudypřítomnými novináři, přestože si na publicistu nikdy příliš nepotrpěl. A neváhal se vydat na dlouhou cestu na jižní Moravu, kde proběhla zádušní mše a uložení ostatků herečky v jejich rodných Šlapanicích. Oblíbený herec tak podal obrovský důkaz o nekončící lásce, kterou nemůže přerušit ani smrt milovaného člověka.

Takhle herce Josefa Abrháma před časem zachytil fotograf Ondřej Pýcha.