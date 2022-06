Josef Abrhám uzavřel výhodnou smlouvu: Peníze z ní jsou teď předmětem dědictví

Zdroj: Profimedia

Mezi nejznámější role zesnulého herce Josefa Abrháma bezesporu patřil i primář Blažej z legendárního seriálu České televize s názvem Nemocnice na kraji města. Ještě před natáčením herec s ČT podepsal smlouvu, na základě které obdržel honorář nejen za ztvárnění postavy záletného lékaře, ale také za každou odvysílanou reprízu seriálu. Známá role mu tak vydělávala až do konce života, teď peníze připadnou dědicům.

Přestože dnes není zcela běžné, aby herci získávali honoráře nejen za ztvárnění svých rolí ve filmech a seriálech, ale také z repríz pořadů, v nichž hráli, před revolucí byly podmínky docela jiné. A své o to věděl například i herec Josef Abrhám, který na konci 70. let a na začátku 80. let ztvárňoval v kultovním seriálu Nemocnice na kraji města postavu primáře Blažeje. S tehdejší Československou televizí tenkrát podepsal smlouvu, která mu garantovala, že obdrží honorář jak za svou úlohu v seriálu, tak za každé další odvysílání celé série.

I další filmy a seriály

„Herci hlavních rolí měli smluvně garantovaný honorář nejen za natáčení, ale také za reprízy ve vysílání. A to se po revoluci nijak neměnilo,” uvedl pro Aha! zdroj z České televize. „Takže pan Abrhám pobíral nejen doživotní reprízné za starší díly Nemocnice, ale také za jiné seriály a filmy natočené pro Československou televizi,” prozradil ještě. A jak se zmíněné redakci podařilo zjistit, Josef Abrhám si jen za posledních několik let z reprízného Nemocnice na kraji města přišel zhruba na částku 10 500 korun.

A reprízné je zahrnuto i v dědictví. Povinnost ČT vyplácet honorář za opakování Nemocnice neskončila ani s úmrtím Abrháma a televize jej nadále musí vyplácet jeho pozůstalým, respektive dědicům.

Nejasnosti kolem pohřbu

Rodina Josefa Abrháma stále neuvedla žádné konkrétnější informace k jeho pohřbu. Podle informací webu CNN Prima News se však uskuteční v pondělí 6. června v kostele svaté Anežky České v Praze na Spořilově, tedy na stejném místě, kde se rodina takřka před rokem rozloučila i s Libuškou Šafránkovou. Dosud není jasné, zda se posledního rozloučení bude moci zúčastnit i široká veřejnost, nebo bude vyhrazeno jen pro rodinu a blízké přátele.