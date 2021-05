Jak je na tom Josef Abrhám? O jeho zdravotním stavu promluvila manželka

Už dlouho o něm nikdo neslyšel. Veřejnost spekuluje o tom, že zdravotní stav Josefa Abrháma není zrovna ideální. Přítrž se tomu rozhodla udělat jeho manželka Libuše Šafránková. Ta tvrdí, že je herec naprosto v pořádku a rozhodně mu nic není.

O Josefa Abrháma měl starost především jeho dlouholetý kamarád a kolega z herecké branže Jan Kačer. Podle něho se Abrhám neozývá několik měsíců a on se o něj strachuje. Dost možná i to ho donutilo svěřit se se svou obavou do médií.

„Pepík mi dělá starosti. Volám mu už několik měsíců, marně. Vždycky se mi hned ozve. Zřejmě je to s ním opravdu moc vážné. Jestli je doma, anebo se léčí někde v nemocnici, nevím, nikdo mi z rodiny nedal žádnou zprávu,“ uvedl pro Blesk Jan Kačer.

Jedenaosmdesátiletý Abrhám určitě nedělá starosti jen jemu. O současné situaci se rozhodla promluvit jeho žena Libuška Šafránková.

Šafránková promluvila o zdraví manžela

„Nic se neděje, je v pořádku. Manžel nemá svůj telefon, má ho jinde. Tak to musím zařídit,“ řekla Šafránková portálu Život v Česku. Doufejme, že veřejnost neklame a opravdu je vše tak, jak tvrdí. Pokud by se skutečně musela starat o nemocného manžela, mohla by to pro ni být enormní zátěž.



Sama prodělala v roce 2014 operaci kvůli nádorovému onemocnění, tak by ji péče o druhého mohla pořádně vyčerpat. „Je mi moc dobře a cítím se opravdu skvěle,“ svěřila se dva roky po operaci Blesku.

Boj s rakovinou vyhrála

„Beru to ale všechno s obrovskou pokorou, proto nikomu raději neříkám, že mi je fajn. Pokorně děkuji tomu nahoře, ale nikdy nevíte. Vesmír je velmi nevyzpytatelný a hravý. Vždycky vás může překvapit,“ prozradila, že se jí ulevilo.

„Lehké to opravdu nebylo,“ dodala s tím, že se nemůže dočkat, až se vrhne do práce. „Moc se na to všechno těším. Mám chuť pracovat,“ tvrdila Šafránková. Později ale odmítla roli v seriálu Most, jelikož se jí problémy vracely.