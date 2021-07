Kamarádi Josef Abrhám a Jan Kačer: Obou se několikrát dotkla krutá ruka osudu

Již několik desítek let jsou skvělými přáteli. Herce Josefa Abrháma a Jana Kačera pojí mnohem víc než jen láska k herectví. Během několika málo dní oba přišli o své milované manželky, velké trápení ale zažívali už v minulosti. Za tragických okolností přišli o své blízké už dříve.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková spolu strávili několik desítek krásných let. Ty ale 9. června ukončila hereččina náhlá smrt. Oporou se zničenému Abrhámovi jistě snažil být jeho dobrý kamarád Jan Kačer, který ovšem jen dvanáct dní po smrti Šafránkové přišel o svou manželku a životní lásku Ninu Divíškovou.

Velká přátelství

Jak píše web eXtra.cz, Josef Abrhám a Jan Kačer se stali dobrými přáteli v sedmdesátých letech, kdy se potkali během angažmá v Činoherním klubu. A kamarádkami posléze byly i jejich manželky Libuše Šafránková a Nina Divíšková. Oba páry prožívaly ve svých vztazích několik krásných let. V poslední době však oba muži museli čelit zdravotním problémům svých manželek. Zatímco Šafránková v roce 2014 prodělala rakovinu plic a s křehkým zdravím bojovala až do své smrti, Ninu Divíškovou zase několik let sužovala Alzheimerova choroba.

Abrhám i Kačer byli svým manželkám velkou oporou a ony zase jim. Nakonec oba muži o své milované přišli, a to v časovém horizontu pouhých dvanácti dní. Přesná příčina smrti Šafránkové zůstává, minimálně pro veřejnost, nadále záhadou. A stejně tak náhlé úmrtí Divíškové.

Tragédie oba zasáhla již v minulosti

Josefu Abrhámovi a Janu Kačerovi uštědřil osud kruté rány již v minulosti. Kačer za tragických okolností přišel o otce, Abrhám zase o sestru. „Dlouho jsem nevěděl, že skončil tragicky a že se kvůli nám zbil. Až když mi bylo kolem devatenácti let, objevil jsem na půdě utržený špagát a zeptal jsem se. Máma mi řekl, že se táta oběsil, když přišli Němci, a on se bál, že bychom kvůli němu skončili v koncentráku. Doslova a do písmene se pro nás obětoval,” vzpomínal Kačer na těžké chvíle podle eXtra.cz v rozhovoru pro CNN Prima News.

Josef Abrhám zase přišel o svou sestru Elenu kvůli zákeřné leukémii. Ta odešla na věčnost v pouhých šestadvaceti letech. „Byla to vzácná bytost, úžasná holka. Milovala Bugatti step a opravdu skvěle hrála,” vzpomínal před časem Abrhám.

Jan Kačer a Josef Abrhám se svými životními láskami strávili desítky let

