Josefa Abrháma si kdysi spletli se Somrem: Jiří Krampol popsal humorný zážitek

Herci Jiří Krampol a Josef Abrhám se seznámili už během studií a prožili toho spolu opravdu mnoho. Jiří Krampol nesmírně rád vzpomíná hlavně na natáčení televizního snímku Štipku soli, který s Abrhámem točil v roce 1976 v Tatrách. Na konci dne spolu herci často vyráželi ven a při jejich návštěvě tamního kina se jim stal trapas, kterému se pak ještě dlouho smáli.

Herec Jiří Abrhám byl nesmírně oblíbený nejen mezi filmovými diváky, ale také mezi svými kolegy. Se spoustou z nich se seznámil již během studií na pražské DAMU a jako správní kamarádi spolu trávili spoustu času. „Společně s námi ještě Jirka Bednář, Petr Čepek, Láďa Mrkvička, Vašek Sloup a Jan Odl, dnes jsem z nich zbyl už jenom já. Byli jsme všichni velcí kamarádi a chodili společně na pivo, i když Pepík tomu zrovna moc nedal. Ne že by byl úplný abstinent, ale moc nepil. Byl to úžasný a pohodový člověk, výborně hrál na piano. Zkrátka noblesní,” vzpomínal pro Blesk na Josefa Abrháma jeho dobrý kamarád Jiří Krampol.

Velká legrace

Jiří Krampol a Josef Abrhám společně natočili i pár snímků a na place si vždy užili kopu legrace. Několik dní pak bok po boku strávili v roce 1976 na Slovensku v Tatrách, kde natáčeli televizní film Štipku soli. A zatímco přes den se věnovali pracovním povinnostem, večer vždy přemýšleli, jak naloží s volným časem. A protože Josef Abrhám nebyl zrovna tím, kdo by rád vysedával po hospodách, chodili s Krampolem do kina.

Zmatené uvaděčky

Jednoho večera se pak herci právě v tamním biografu dostali do situace, které se ještě dlouho po ní museli smát. Uvaděčky si je totiž spletli s úplně jinými herci. „Když mě uvaděčka spatřila, rozzářily se jí oči a hned volala na svoji kolegyni, že tomu nebude věřit, ale že je tu ten slavný herec Jan Tříska. Chtěly podpis, měly obrovskou radost. No a Pepík se tomu samozřejmě začal škodolibě smát,” vyprávěl s humorem Krampol, co se v kině přihodilo.

Jenže to nebyl konec. Jakmile totiž uvaděčky uviděly i Josefa Abrháma, šly do kolen. Ne však proto, že by byly jeho skalními fanynkami, ale proto, že si mysleli, že jde o Josefa Somra. „Takže Pepa to měl ještě o chlup lepší,” smál se Krampol.