Definitivní konec? Josef Abrhám po smrti manželky pověsí herectví na hřebík

Zdravotní problémy mu komplikovaly práci již v minulosti a před kamerou se naposledy objevil před čtyřmi lety. O návratu Josefa Abrháma na stříbrné plátno i televizní obrazovky se spekulovalo již dlouho. Nyní, po smrti jeho milované Libuše Šafránkové, se už ovšem skalní fanoušci herce jeho dalších rolí s největší pravděpodobností nedočkají.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková byli ztělesněním nekonečné lásky. Milovali se a do poslední chvíle se podporovali, a to nejen v osobním životě, ale i v tom pracovním. Několikrát se spolu dokonce objevovali před kamerou. Herečka se ovšem v roce 2014, poté, co ji byla diagnostikována rakovina plic, distancovala a stáhla se do ústraní. Zdravotní problémy se ale nevyhnuly ani Abrhámovi. Ten se před kamerou naposledy objevil v roce 2017 v seriálu Trpaslík.

Několik projektů zrušil

Jak uvádí web CNN Prima News, před pár lety Abrhám kývl na několik pracovních nabídek, záhy ovšem kvůli zdravotním problémům od smluv odstoupil. Šlo například o roli v seriálu Já, Mattoni. „Natočil jeden díl a pak odstoupil od smlouvy. Objasňoval to tím, že má údajně potíže se srdcem, které se mu objevují po smrti Pavla Landovského,” řekl tehdy režisér Marek Najbrt.

Další nabídkou, kterou Abrhám přijal, ale natáčení se vůbec nezúčastnil, byla role v komedii Ženská na vrcholu, kde si měl zahrát manžela Jany Preissové. „Kvůli němu jsem tu roli přijala, zahrát si s ním bylo pro mě velké lákadlo a hlavní důvod, proč jsem na to kývla. Bohužel onemocněl, tak ho musel vystřídat Bolek Polívka,” svěřila se Jana Preissová.

Smrt manželky ho zničila

V možném návratu před kamery herci rozhodně nepomáhá ani nedávná smrt jeho manželky Libuše Šafránkové. Abrhám a Šafránková si byli nesmírně blízcí, a proto je jasné, že je z její smrti zdevastovaný. Podle webu CNN Prima News se nyní proslýchá, že se do práce Abrhám už nikdy nevrátí. „Byla by to obrovská škoda, protože herec je to úžasný, ale asi by mě to vzhledem k okolnostem nepřekvapilo,” řekl jeho kamarád Jan Kačer s tím, že se k němu informace o konci Abrhámovy kariéry rovněž dostala.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková se společně několikrát objevili před kamerou

Zdroj: Youtube