Nemocný Abrhám po smrti manželky utekl z jejich vily: Kolegové se bojí

Se svou manželkou Libuší Šafránkovou byli manželé více než čtyřicet let. Všude se doprovázeli, byli na sebe zvyklí a nedali na sebe dopustit. O to větší ránu pro Josefa Abrháma smrt jeho životní lásky znamená. Herec je podle všeho nesmírně nešťastný a odchod manželky velmi špatně snáší. Jeho okolí má o něj strach.

Byli ztělesněním ideálního manželství, hluboce se milovali, všude chodili spolu a několikrát se bok po boku objevili i před kamerou. Josef Abrhám a Libuše Šafránková spolu strávili desítky krásných let. Poslední roky ovšem museli řešit i velké zdravotní problémy. Když Libuše Šafránková v roce 2014 onemocněla rakovinou plic, její manžel dělal vše proto, aby představitelka Popelky nemoc úspěšně porazila. Pak se ale role otočily a zdravotní neduhy postupně postihovaly i herce samotného. U Abrháma se začaly podle Expresu objevovat problémy s chůzí, Šafránková jej ovšem statečně podpírala, a dokonce mu pomáhala s výběrem invalidního vozíčku.

Dům zeje prázdnotou

Manželé na sebe byli velmi fixovaní. Náhlá smrt Libuše Šafránkové proto znamená pro Abrháma o to větší ztrátu, se kterou se jen tak nevyrovná. Jak uvádí Expres, herec dokonce opustil vilu, v níž s Šafránkovou bydlel. Je dost možné, že chtěl zmizet z prostředí, které by mu na každém kroku milovanou manželkou připomínalo a působilo by tak ještě větší bolest. Před dům, který nyní zeje prázdnotou, lidé nyní nosí květiny a zapalují svíčky.

Kolegové mají o Abrháma starost

Blízcí herečky truchlí nad ztrátou Libušky, vrásky jim ale dělá i to, jak se s její smrtí vyrovná její manžel. Jak totiž uvádí CNN Prima News s odkazem na Blesk, herec už prý „nemá síly”. „Pepíkovi se to řeklo hned. Je strašně moc nešťastný,” nechala se slyšet sestra Šafránkové Miroslava. Jan Kačer, dlouholetý přítel Josefa i Libušky, uvedl pro CNN Prima News, že se možná jeho kamarád po smrti manželky uzavře ještě více do sebe. „Přednedávnem jsem mu volal a nezvedl mi telefon. Vždycky přitom hned volal nazpátek. Měl jsem o něj velký strach a mám,” svěřil se.

A obavy vznesl i bavič Jiří Krampol, který sám před několika měsíci přišel o svou milovanou Haničku. „Pepa je hrozně hodný a citlivý kluk. Bojím se o něj. Byl na Libušku strašně fixovaný. Ti dva byli dokonalý pár. Patřili k sobě,” řekl se smutkem herec a moderátor.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková byli životní parťáci

Zdroj: Youtube