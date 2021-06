Svůdník Josef Abrhám: Libuše Šafránková z něho byla paf, začalo to večeří

Zdroj: ČSFD.cz/Česká televize

Když ve dvaceti Libuše Šafránková přijela do Prahy, nenapadlo ji, že tak brzo nalezne muže svých snů. Jistě to tak bylo i opačně. Ani Josef Abrhám si nemyslel, že se bezhlavě zamiluje do mladičké herečky po letech vážného vztahu s Naďou Urbánkovou. Lásce se ale poručit nedá.