Pohřeb Libuše Šafránkové: Bolest sestry Miroslavy, zdrcený Abrhám i slzy syna

V pátek se nejbližší příbuzní a přátelé přišli naposledy rozloučit se zesnulou Libuškou Šafránkovou. Po delší době se na veřejnosti objevil Josef Abrhám, který se pohřbu zúčastnil své ženy i přes svůj vážný zdravotní stav. Pohled na něj ale přítomné hosty ještě více rozesmutnil, vdovec totiž dorazil na invalidním křesle…

Josef Abrhám a Libuše Šafránková spolu prožili krásných pětačtyřicet let. Potkali se v divadle, kde mezi nimi okamžitě přeskočila jiskra. Začátek jejich vztahu ale nebyl jednoduchý, stála jim totiž v cestě Naďa Urbánková, se kterou Abrhám v té době randil.

Nakonec herecká dvojice už nedokázala svou lásku tajit. Netrvalo dlouho a Abrhám svou milovanou Libušku požádal o ruku.

Právem byli manželé považování za jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu a mnozí si z jejich lásky mohli brát příklad. Není divu, že slavného herce ztráta jeho ženy naprosto zdrtila.

Smrt Libuše Šafránkové byla nečekaná

Libuše Šafránková i Josef Abrhám se poslední roky stáhli z veřejného prostoru a věnovali se hlavně svým vnoučatům. Slavná Popelka se před kamerou objevila naposledy v roce 2014 ve filmu Jak jsme hráli čáru.

Po prodělané rakovině plic se už ale k hraní Šafránková vracet nechtěla a užívala si s manželem zaslouženého klidu.

Jelikož se Abrhám ani Šafránková dlouho neukázali na veřejnosti, nikdo netušil, že je sužují vážné zdravotní problémy. Smrt Libušky navíc byla pro všechny velice nečekaná, jak přiznala její sestra Miroslava Šafránková. "Nikdo netušil, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohla takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela zvlášť poslední dobou prožít," řekla zdrceně Blesku.

Abrháma dovezli na pohřeb jeho ženy za vozíčku

Velikým překvapení pro smuteční hosty byl příjezd vdovce Josefa Abrháma. Ten dorazil pouhých pár minut před začátkem mše a za přísného dozoru ochranky byl přemístěn z dodávky s černými skly do invalidního vozíčku.

Propadlé tváře, nepřítomný pohled a bolest v očích vypovídala o tom, jak moc Abrháma smrt jeho ženy zasáhla. Herec své zesnulé manželce nechal vytvořit věnec, na který napsal vzkaz: "Moc mi chybíš".

Slzy během posledního rozloučení udržel jen málokdo, odchod Libuše Šafránkové je pro všechny obrovskou ztrátou. Nejvíce emotivně ale působila Miroslava Šafránková. Se svou sestrou měla krásný vztah, proto není divu, že celou dobu usedavě plakala a nebyla jediná. Naprosto zdrceně vypadal i jediný syn zesnulé herečky, Josef Abrhám mladší. Uložení těla Libuše Šafránkové do rodinného hrobu proběhne dle informací Blesku příští týden na hřbitově ve Šlapanicích, odkud všemi oblíbená "Popelka" pocházela.

