Pohřeb Josefa Abrháma se uskuteční už za pár dní: Kdo smí přijít?

Zdroj: Profimedia

Přípravy pohřbu herce Josefa Abrháma, který před několika dny odešel do hereckého nebe, pomalu vrcholí. V současné době už je dokonce znám konkrétní datum i místo, kde se poslední rozloučení uskuteční. Stále ovšem chybí další konkrétní informace týkající se například toho, zda smuteční ceremoniál proběhne pouze v rodinném kruhu, nebo bude přístupný i veřejnosti.

Všemi zbožňovaný a obdivovaný herec Josef Abrhám měl obrovské množství fanoušků, kteří teď, stejně jako jeho nejbližší, oplakávají jeho smrt. Spousta z jeho obdivovatelů by jistě byla ráda za příležitost se s legendárním hercem naposledy důstojně rozloučit. Jenže stále není úplně jasné, zda takovou možnost vůbec budou mít. Konkrétní detaily pohřbu Josefa Abrháma totiž stále nejsou vůbec známé.

Termín je daný

Podle informací CNN Prima News se pohřeb Josefa Abrháma uskuteční v pondělí 6. června v kostele sv. Anežky na pražském Spořilově, tedy na tom samém místě, kde před rokem proběhlo i poslední rozloučení s jeho manželkou Libuškou Šafránkovou. „Termín 6. června potvrzuji, ale nevíme ještě, v jakou hodinu. Za pár dnů budeme vědět další podrobnosti, čekáme na bližší informace od rodiny,” prozradil zmíněné redakci zdroj z kostela. Kromě času není známo ani to, zda se budou moci s hercem přijít rozloučit i jeho fanoušci. Lze však předpokládat, že ano. I poslední rozloučení s jeho manželkou Libuškou bylo totiž přístupné veřejnosti.

Kdo dorazí?

V případě pohřbu Libušky Šafránkové mohla na místo konání smutečního ceremoniálu dorazit i široká veřejnost, které bylo umožněno se s herečkou rozloučit přímo u její rakve. Samotného obřadu se pak ale směli účastnit jen pozvaní, přičemž ostatní mohli dění uvnitř kostela sledovat z prostranství na velkoplošných obrazovkách.

Veřejné rozloučení ale není všem úplně po chuti. Například blízký přítel Josefa Abrháma, Jiří Krampol, se nechal slyšet, že by na poslední rozloučení, kterého by se mohl zúčastnit každý, nedorazil. „Byl jsem na pohřbu Heleny Růžičkové, kde jsem se nedostal ani do krematoria. Pokud to bude důstojný pohřeb a pozvou mě, samozřejmě půjdu. Ale pokud ne, nevím, kam bych chodil,” prohlásil herec a bavič.