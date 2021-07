Josef Abrhám na pohřbu Šafránkové: Stal se zázrak, z vozíku se postavil na nohy

Libuše Šafránková, která zemřela krátce po svých osmašededesátých narozeninách, byla pro Josefa Abrháma vším. Protože herce ale sužují vážné zdravotní problémy, dlouho se spekulovalo nad tím, jestli se vůbec zúčastní posledních rozloučení s milovanou manželkou. Josef Abrhám nakonec dorazil na oba pohřby. Během zádušní mše ve Šlapanicích u Brna se dokonce na chvíli obešel bez invalidního vozíčku. Věčná láska k herečce ho postavila na nohy.

Manželé Josef Abrhám a Libuše Šafránková platili za jeden z nejkrásnějších a nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Skvěle se k sobě hodili a byli na sobě citově závislí. Často se proto společně objevovali na divadelních prkench i ve filmech. A před kamerou jim to ladilo stejně jako v soukromí, stačí vzpomenout snímky Svatební cesta do Jiljí, Všichni moji blízcí nebo Vrchní, prchni! Hereckou profesi brali manželé tak vážně a poctivě, že svoje role rádi trénovali i doma. „Sousedi si mysleli, že se snad mlátíme, ale my jsme jenom zkoušeli," uvedla herečka v dokumentu Neobyčejné životy, který režíroval její syn Josef Abrhám ml.

Pepa je hodný a citlivý kluk

Nikdo se proto nemůže oblíbenému herci divit, že prožívá jedno z nejhorších období v životě. „Je strašně moc nešťastný," řekla Blesku Miroslava Šafránková-Drozdová po smrti svojí milované sestry Libušky. I když se Josef Abrhám může opřít o svého syna a celou rodinu, přátelé a známí si o něj dělají velké starosti. „Pepa je hrozně hodný a citlivý kluk. Bojím se o něj. Byl na Libušku strašně fixovaný. Ti dva byli dokonalý pár. Patřili k sobě. Měli oči jeden pro druhého. Bude muset najít nový důvod pro co žít," prohlásil podle CNN Prima News Josef Krampol.

Obavy o zdravotní stav Josefa Abrháma vyjádřil nedávno také kamarád a kolega Jan Kačer. „Přednedávnem jsem mu volal a nezvedl mi telefon. Vždycky mi přitom hned volal nazpátek. Měl jsem o něj velký strach a mám," uvedl herec deníku Aha! a připustil, že po smrti Libušky se Josef možná uzavře ještě víc do sebe. Jak uvedl web cnn.iprima.cz, představitele doktora Blažeje ze seriálu Nemonice na kraji města trápí problémy se srdcem a termoregulací. Jedná se o onemocnění, při kterém pacienti necítí teplo a nedokáží se zahřát. Kromě toho má herec poslední dva roky potíže s chůzí, podle Expresu už loni před Vánoci známý herecký pár zachytil časopis Pestrý svět během zkoušení nového invalidního vozíku.

Při prvním pohřbu, který se konal 25. června na pražském Spořilově v kostele sv. Anežky České, byl herec už na vozíčku. Tehdy mu pomohla najatá ochranka, která se jej snažila zakrýt černými deštníky. Na Josefu Abrhámovi totiž bylo patrné, jak moc ho odchod ženy Libuše zasáhl. Lehce se usmál jen v okamžiku, kdy v kostele při zádušní mši zazpívala zpěvačka Gabriela Beňačková a pak herce pohladila.

Svoji ženu hluboce miloval

Těsně před definitivním rozloučením, které proběhlo v hereččiných rodných Šlapanicích u Brna, se proto spekulovalo, jestli Josef Abrhám na Moravu vůbec dorazí. Přeci jenom má svůj věk a zdravotní potíže, při kterých se už neobejde bez cizí pomoci. „Sejdeme se všichni, předpokládám, že i Pepík. Ale nezlobte se, nechci říkat nic víc," uvedla v den pohřbu pro Blesk sestra Miroslava, která tak naznačila, že její švagr si obřad nenechá ujít. Zdrcený vdovec do rodiště manželky přijel, a dokonce se v jednu chvíli postavil na vlastní nohy, i když s pomocí druhých. Abrhám tak svoji ženu statečně vyprovodil při poslední cestě, i když to pro něj muselo být hodně náročné.

Herci snad v bolestném období života pomohou nejen syn Josef Abrhám ml. s manželkou Ludmilou, kteří se o něj pečlivě starají, ale také čtyři vnoučata. Čtrnáctiletý Pepa a dvanáctiletý Antonín, které má syn z manželství s první ženou, režisérkou a ilustrátorkou Denisou Grimmovou-Abrhámovou, zřejmě zdědili filmařský talent. Bratři točí vlastní hrané i animované snímky, za které si už odnesli několik cen. Ve druhém svazku se pak Josefovi mladšímu narodila dcera a syn.

Připomeňte si známou hereckou dvojici ve filmu Vrchní, prchni!

Zdroj: Youtube