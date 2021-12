Josef Abrhám a jeho lék na smutek a bolest: Co mu pomáhá v nejtěžších chvílích?

Zdroj: Profimedia

Herec Josef Abrhám prožívá nesmírně smutný rok a stále se vzpamatovává ze smrti své milované manželky Libušky, která odešla na věčnost na začátku června. Josef a Libuška Šafránková si byli velkou oporou a takřka všechen čas trávili spolu, nepřítomnost představitelky legendární Popelky tak musí být pro herce obrovským utrpením. Možná Josef Abrhám proti smutku bojuje svou vlastní zbraní, o které promluvil před několika lety v jednom z rozhovorů.

Když se na začátku června letošního roku objevila zpráva o tom, že Libuše Šafránková po vleklých zdravotních obtížích zemřela, nikdo tomu nemohl uvěřit. Po překonání prvotního šoku si pak mnozí kladli otázku, co bude s jejím manželem Josefem Abrhámem. Ten sám se již dlouhé roky potýká s problémy se srdcem a poruchou termoregulace a kromě toho, že svou manželku nesmírně miloval, byl na ní také v lecčem závislý. Po její smrti o něj měli fanoušci i kolegové velký strach.

„Pepa je hrozně hodný a citlivý kluk. Bojím se o něj. Byl na Libušku strašně fixovaný. Ti dva byli dokonalý pár. Patřili k sobě. Mělo oči jeden pro druhého,” nechal se krátce po smrti známé herečky slyšet bavič a moderátor Jiří Krampol pro CNN Prima News.

Abrháma si k sobě vzal syn

Poslední, co by Josef Abrhám potřeboval, by bylo zůstat sám v domě, ve kterém s Libuškou žili. Kromě toho, že by mu všechno v jejich domově zesnulou lásku připomínalo, dlouhé chvíle by smutek a stesk v něm ještě více prohlubovaly. Proto se jeho syn Josef rozhodl, že si tatínka vezme k sobě na Moravu. „Na Pepu se určitě nedozvoníte. Není tady. Syn Josef si ho odvedl k sobě na Moravu a stará se o něj. Pepa sem vůbec nejezdí,” uvedl jeden ze sousedů redaktorům z magazínu Sedmička.

Vlastní návod na zbavení smutku

Herec Josef Abrhám se v posledních letech ne veřejnosti takřka neobjevuje, před uvedením snímku Přijde letos Ježíšek? v roce 2013 v jednom ze svých posledních rozhovorů ovšem prozradil, jak se ve svém životě naučil vypořádat se se smutkem. „Když je mi psychicky opravdu zle, úplně nejhůř, když už to nejde dál, tak osvobozující je rezignace. Musíte se zachránit sám, usilovat o ni i s nasazením života, jinak vás ta negace zahubí. Není to cynismus, je to obrana a posila. Díky rezignaci znovu naberete síly a nahodíte si zpátky ten řemen,” uvedl tehdy Josef Abrhám. Snad tedy svůj vlastní lék úspěšně uplatňuje v období, kdy jeho psychické zdraví nejvíce trpí.