Josef Abrhám roli ve Vrchní, prchni! málem nezískal: Pro koho ji Svěrák napsal?

Vůbec možná nejznámější a divácky nejoblíbenější rolí, kterou nedávno zesnulý herec Josef Abrhám v osmdesátých letech ztvárnil, je role knihkupce Dalibora Vrány v legendárním filmu Vrchní, prchni!. Málokdo ale ví, že Zdeněk Svěrák, který ke snímku napsal scénář, v úloze podvodníka viděl zprvu úplně jinou tvář. Poslední slovo měl ale režisér Ladislav Smoljak.

Dnes už kultovní komedie Vrchní, prchni! patří k těm nejhodnotnějším klenotům české kinematografie, a to rozhodně právem. Snímek o knihkupci Daliborovi Vránovi, který se svou špatnou finanční situaci rozhodně řešit tím, že se stane falešným číšníkem a do své kapsy inkasuje útratu hostů nejrůznějších pražských restaurací, diváci i po čtyřiceti letech od uvedení stále milují. A to nejen kvůli propracovanému příběhu a nenapodobitelným komickým situacím, ale hlavně díky úžasnému Josefu Abrhámovi, který Dalibora Vránu dokonale ztvárnil. Původně se měl ale titulní úlohy zhostit někdo úplně jiný.

Zdeněk Svěrák chtěl Petra Nárožného

Herec a scenárista Zdeněk Svěrák se nechal v rozhovoru pro Český rozhlas slyšet, že při psaní scénáře k filmu Vrchní, prchni! viděl v titulní roli Petra Nárožného. „Když se scénář dostal k Láďovi Smoljakovi jako k režisérovi, tak on volil radši jako komika Pepíka Abrháma, jeho nenápadná komika mu vyhovovala víc,” nechal se Svěrák slyšet, který rozhodnutí režiséra absolutně nelituje. „Byl to komik bez grimas a intonací. On věděl, že ten text už sám komický je – a stačí ho patřičně říct,” dodal ještě.

Už to dlouho nebyl on

Smrt Josefa Abrháma pochopitelně nezasáhla jen fanoušky českého filmu, ale také jeho blízké a jeho kolegy. To, že se konec blížil, už spousta z nich tušila. Nakonec se na jeho odchodu do hereckého nebe mnozí z nich snaží najít i pozitivní stránku. „Je to bolest, kterou teď cítíme… Ale Josef Abrhám už dlouho nebyl tím Josefem Abrhámem, jak jsme ho znali, a tak si řekněme, že teď už je zase s Libuškou,” řekl posmutněle Svěrák.

Herec Josef Abrhám byl v posledních letech svého života velmi nemocný. Dokonce byl většinu času odkázaný na invalidní vozík. Když pak vloni v červnu zemřela jeho manželka Libuše Šafránková, jeho svět se dočista zhroutil. Se svou životní láskou se na druhém břehu znovu setkal ani ne rok po jejím skonu.