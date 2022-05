Zemřel herec Josef Abrhám: V posledních letech ho trápilo zdraví i smrt manželky

Zdroj: PETR NOVOTNY CZECH NEWS CENTER / CNC / Profimedia

Českou filmovou scénou otřásla nesmírně smutná zpráva. Ve věku dvaaosmdesáti let zemřel herec Josef Abrhám. V posledních letech svého života bojoval s několika zdravotními problémy a těžce se vzpamatovával ze smrti své manželky Libušky Šafránkové. S tou se nyní setkal v hereckém nebi po takřka roce, co odešla z tohoto světa.

Herec Josef Abrhám na konci svého života trpěl několika zdravotními problémy. Měl dokonce problémy s chůzí a byl tak odkázaný na invalidní vozík. V mnohém byl závislý na své manželce Libušce Šafránkové, která byla nejen jeho životní láskou, ale také velkou oporou. Když pak ale představitelka legendární Popelky vloni v červnu zemřela, Abrhámovi se zhroutil svět.

Syn si jej vzal do svého domu na Moravě, kde se společně s manželkou o nemocného tatínka staral. Jeho zdraví ovšem stále chřadlo, na čemž se jistě podepsala i bolest v srdci ze ztráty manželky. V úterý 17. května, tedy jen pár dní před prvním výročím smrti Libušky Šafránkové, přišel deník Blesk se smutnou zprávou. Josef Abrhám zemřel.

Stáhl se do ústraní

Už před několika lety herec Josef Abrhám zmizel z očí veřejnosti kvůli zdravotním problémům a většinu času trávil ve svém domě v Praze, kde o něj Libuška pečovala. Poprvé po dlouhé době se objevil venku až vloni na pohřbu své manželky a všichni okamžitě věděli, že je jeho stav poměrně vážný. Herec byl výrazně pohublý a seděl na invalidním vozíku. Jak dříve informoval web CNN Prima News, herec měl nemocné srdce a trpěl rovněž poruchou termoregulace, v důsledku které je postiženému neustále zima a jeho končetiny se velmi špatně prokrvují.

Sám prozradil, jak by chtěl odejít

V jednom z posledních rozhovorů, které Josef Abrhám poskytl při uvedení filmu Přijde letos Ježíšek?, herec filozofoval nad otázkou smrti a nechal se slyšet, jak by si jednou přál ze světa živých odejít. „Těch osm hodin, co v noci spíme, se dostáváme do jiné formy existence. Já nevím, kde je ten pravý život. Možná že je právě v tom snu, těch osm hodin, kdy o sobě nevíte a tělo si mezitím dělá pořádek,” polemizoval herec v rozhovoru pro Aha!. „Klidně se ale může stát, že už se ráno nemusíme probudit. Někdy bych za to byl i rád. Zůstat navěky v některém snu. To by nebyl špatný odchod,” přemýšlel nahlas herec Josef Abrhám, který se nyní konečně setká se svou milovanou Libuškou.