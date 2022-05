Josef Abrhám žil krásný život: Filmy mu přinesly slávu, vztah s Libuškou štěstí

Zdroj: Profimedia

Fanoušci českého filmu se stále vzpamatovávají ze zprávy o úmrtí legendárního herce Josefa Abrháma, který se takřka po roce setkal v hereckém nebi se svou milovanou manželkou Libuškou Šafránkovou. Josef Abrhám ve svém životě ztvárnil mnoho ikonických rolí a je spojen s filmy, které bývají právem označovány jako klenoty české kinematografie. Nebyl to ale jen jeho herecký talent, který fanoušky fascinoval. Mnozí byli totiž i okouzleni jeho bezmeznou láskou ke jeho manželce Libušce Šafránkové.

Herců, kteří dokázali ztvárnit tolik krásných a zapamatovatelných rolí, bylo jen málo. Josef Abrhám byl ale rozhodně jedním z nich. Narodil se 14. prosince ve Zlíně. Herectví jej lákalo už odmala, neboť měl vášeň k divadlu v krvi. Jeho dědečkem byl slovenský dramatik a evangelický farář Jozef Hollý. Abrhám po střední škole nastoupil na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, po absolvování druhého ročníku ovšem přestoupil na pražskou DAMU.

Herecké začátky a nejznámější role

Josef Abrhám se poprvé objevil před kamerou ještě během studií, a to konkrétně v roce 1961 ve studentském filmu Strop. Po škole nastoupil do vinohradského divadla, ve kterém úspěšně působil několik let. Jeho talentu si všímala spousta režiséru a Abrhám se tak začal hojně objevovat i na filmovém plátně. Za celou svou kariéru natočil více jak padesát filmů, přičemž mezi ty nejznámější patří například Pension pro svobodné pány, Vrchní, prchni!, Marečku, podejte mi pero anebo Jára Cimrman ležící, spící.

Každou roli dokázal zahrát jinak, a přesto naprosto bravurně. Podle teatroložky Jany Machalické byl herec naprosto nenahraditelný. „Byl to herec jako stvořený pro charakterní role a zároveň měl něco jako takovou hravost. (…) Myslím, že se říká, že každý je nahraditelný, tak já bych řekla, že Josef Abrhám není nahraditelný,” řekla teatroložka v podcastu pro Seznam Zprávy.

Setkání s životní láskou

Přestože byli Josef Abrhám a jeho manželka Libuše Šafránková považování za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu, úspěšně se oba vyhýbali jakýmkoliv bulvárním kauzám a hořeli k sobě obrovskou láskou, začátky jejich vztahu úplně poklidné nebyly. V době, kdy se totiž Abrhám a Šafránková seznámili, byl herec již několik let ve spokojeném vztahu se zpěvačkou Naďou Urbánkovou, se kterou podle Blesku dokonce plánoval založit rodinu. Jenže představitelka legendární Popelky jej nakonec uhranula natolik, že své srdce nechal otevřené jen jí. Zamilovaná dvojice si v roce 1976 řekla své „ano” a vydala se na krásnou a dlouhou společnou životní cestu. Rok po svatbě se jim narodil syn Josef a rodina tak byla kompletní.

Krásné manželství trvalo až do června roku 2021, kdy manžele rozdělila smrt Libušky. Z jejího odchodu na věčnost byl už tehdy velmi nemocný Abrhám nesmírně nešťastný a zoufalý. Bez své životní lásky pak už nevydržel ani rok a pár dní před výročím prvního roku od jejího úmrtí se s ní v hereckém nebi opět setkal.