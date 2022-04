Josef Alois Náhlovský bude chybět mnohým: Na pohřeb dorazili Bohdalová i Novotný

Zdroj: Martin Hykl Czech News Center / CNC / Profimedia

Fanoušci televizní zábavy se stále vzpamatovávají z náhlé smrti oblíbeného komika Josefa Aloise Náhlovského. Jeho smrt byla velkou ránou nejen pro ně, ale pochopitelně také pro jeho rodinu, kamarády a kolegy. Spousta z nich dorazila ve čtvrtek dopoledne do strašnického krematoria, kde se uskutečnilo poslední rozloučení s bavičem. Dva z jeho nejbližších přátel, jejichž účast se silně předpokládala, se ale nedostavili.

Před týdnem otřásla světem české televizní zábavy nesmírně smutná zpráva. Po krátké, avšak vážné nemoci náhle zemřel populární bavič a moderátor Josef Alois Náhlovský. Umělec byl mezi diváky i svými kolegy nesmírně oblíbený, o čemž ostatně svědčí i jejich hojná účast na jeho pohřbu, který se uskutečnil ve čtvrtek dopoledne v krematoriu v pražských Strašnicích.

Navenek veselý, uvnitř smutný

Josef Alois Náhlovský byl sice vystudovaným učitelem češtiny a dějepisu, více ho ale lákalo šířit radost a smích. A to i ve chvíli, kdy jemu samotnému úplně do smíchu nebylo. „Pepa byl kamarád, ale smutný klaun. Skrýval to za legraci, ale v soukromí byl hodně smutný, jak mu odešel Pepa mladší. Teď se tam nahoře oba potkají,” sdělil pro Blesk na smutečním ceremoniálu jeho kamarád Jakub Smolík.

A rozloučit se přišel i letitý kolega a přítel Náhlovského Karel Šíp. Dvojice se často setkávala v nejrůznějších televizních estrádách hlavně v 80. a 90. letech. „Byl to kámoš, parťák a dobře se mi s ním dělalo. V první řadě byl profesionál. Zdraví mu vypovědělo smůlu najednou během několika dní,” řekl Šíp se smutkem v očích.

Dva kamarádi chyběli

Poslední sbohem přišli komikovi dát i Václav Upír Krejčí, herec Pavel Nový, Aleš Háma anebo Jiřina Bohdalová. „Na Josefa budu vzpomínat jako na velice vzdělaného, on vždy působil jako pitomec, ale byl vzdělaný. Věděl své o životě, na jednu stranu si z něj dělali legraci, že je hypochondr, ale on ty nemoci měl,” řekla o Náhlovském legendární herečka.

Mezi smutečními hosty ale chyběla dvojice, jejíž účast byla mnohými očekávána. Šlo o blízké přátele Josefa Náhlovského, Petra Novotného a Luďka Sobotu. Prvního zmíněného ovšem už léta trápí problémy se zdravím, a tak jej na pohřbu zastoupil jeho syn Pavel Novotný. Za Luďka Sobotu se zase přišla rozloučit jeho manželka Adriana.