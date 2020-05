Herec Josef Bek: Ženy sváděl i na jevišti, šeptal jim oplzlosti do ucha

Zajímavostí je, že při natáčení snímku Florenc 13.30 neměl řidičák. Ve filmu Anna proletářka si zahrál uvědomělého dělníka Tondu. Souběžně s herectvím se dále věnoval zpěvu. Vidět ho můžete v hudebním klipu Dáne si do bytu, kde zpívá s Irenou Kačírkovou.

Jeho tempo práce bylo šílené a nikoho nepřekvapilo, když v roce 1993 zkolaboval rovnou na jevišti. Musel být převezen do nemocnice, kde se zotavoval. To se mu povedlo a mohl znovu naskočit na divadelní prkna. Podruhé, o dva roky, už to nerozdýchal.