PŘÍBĚH Krále Šumavy: Věznili ho, zastřelili mu bratra a on převáděl dál

Byl to bezesporu hrdina. Josef Hasil přezdívaný Král Šumavy byl převaděčem a pomáhal tak lidem utéct z totalitního Československa. Odsouzen za to byl na devět let. V mosteckých dolech strávil rok a posléze uprchl. Stal se agentem chodcem. Říkalo se o něm, že byl velmi laskavý a měl vynikající sluch. To se mu mnohokrát v životě vyplatilo.

„Já měl tu výhodu, že jsem slyšel opravdu velmi dobře, to bylo moje štěstí při tom převádění. Já slyšel, jenom se něco malounko šustlo. Hned jsem věděl, kde je hlídka, a obešel jsem ji,“ řekl podle Deníku N. Mnoho československých uprchlíků mu vděčí za záchranu, jelikož jim za komunismu hrozila perzekuce.