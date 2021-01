Milovník slastí Josef Hlinomaz: Žil společně se svou milenkou a jejím manželem

Jednu dobu se dokonce chtěl stát učitelem a po přesunu do Prahy dva roky studoval kreslení a zeměpis. Bohužel to však nedopadlo, a tak raději nastoupil na konzervatoř. Jenže ani tam to nebylo nic pro něj, nešlo mu se učit texty.

Nakonec od roku 1958 přešel na Barrandov, kde byl konečně spokojený. Do toho si přivydělával slušné peníze prodejem svých obrazů. Především v zahraničí měly velký úspěch.