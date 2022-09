Tahá ho od rodiny! Manželka Homoláče osočila Žilkovou, ta tvrdě vrací úder

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková se nedávno pochlubila novou láskou a s Josefem Holomáčem už se dokonce ukázala ve společnosti. Nyní se ale vztah hrdliček lehce zkomplikoval. Tisku se totiž ozvala manželka hudebníka, která tvrdí, že herečka je pouze Holomáčova dočasná milenka a rozhodně se kvůli této aférce nebudou rozvádět. Žilková na slova Holomáčové ihned reagovala ostrým smečem.

Veronika Žilková po psychicky náročném rozchodu s velvyslancem Martinem Stropnickým opět září po boku nového muže. Rockera Josefa Holomáče poprvé představila veřejnosti na novinářské projekci filmu Spolu.

"Jsme na filmu Spolu poprvé spolu. Půjdeme se na ten film podívat do Plzně a na premiéru už půjdu spolu s dětma. Je to čerstvý vztah, tak je dobré to ještě takto oddělovat," sdělila herečka webu Extra.

Na to se ale webu Super ozvala Holomáčova manželka, která na Žilkové nenechala nit suchou. "Pan Holomáč není přítelem paní Žilkové, nýbrž její dočasný milenec, jelikož je ženatý a rozvádět se kvůli ní rozhodně nehodlá," nechala se slyšet hudebníkova žena, kterou ale okamžitě Žilková v dalším rozhovoru usadila.

Našla si ženu

"Paní Žilková by se nad svým chováním měla zamyslet. Je mi moc líto, že se s ní manžel rozešel, ale ona nakonec dělá to samé, rozvrací dosud fungující manželství. I když jsem o jejich vztahu měla již nějakou dobu podezření, stále jsem věřila, že jde o vztah pouze přátelský," vysvětlila manželka Josefa Holomáče s tím, že se o jejich poměru dozvěděla až z médií. Žilková jí prý způsobila ponížení nejen v osobním, ale také v pracovním životě.

Toto tvrzení ale zvedlo Veroniku Žilkovou ze židle a přispěchala s vlastní verzí příběhu. Podle herečky je manželka Holomáče lesba a odešla za jinou ženou. "Oba naši bývalí partneři si našli novou ženu. A předpokládáme, že jsou po boku svých žen šťastní," prozradila Žilková, co údajně stojí za rozchodem Holomáče a ten veškeré informace potvrdil. "Ano, mohu potvrdit, že to Veronika říká přesně tak, jak to je," doplnil rocker. Žilková navíc rázně odmítá, že by tahala Holomáče od rodiny, jelikož s manželkou nemá děti.

"Co já vím, rozešlí jsou asi už dva roky. Asi to tak bývá, že když se objeví nová partnerka, tak se objeví nějaké emoce. Ale co já vím, rozváděli se už v době, než jsme se my dva seznámili. My se známe pár týdnů a nevím, co bych k tomu řekla víc. Ani to není rodina, žádné děti nemají," hájí se matka Agáty Hanychové. Nezbývá než vyčkat, jak se tento zamotaný milostný trojúhelník plný zvratů nakonec vyvine.

Holomáč se podle Žilkové rozešel s manželkou již před dvěma lety