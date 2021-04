Proutník Josef Kemr klamal tělem: Měl milenky i nemanželského syna

Málokdo by považoval legendárního herce Josefa Kemra za proutníka a lva salónů, ale opak je pravdou, umělec byl velkým playboyem své doby. Měl nejen spoustu milenek, ale stihl i zplodit nemanželského syna.

Herec Josef Kemr se prezentoval jako silně veřící muž. To mu ale nebránilo podvádět svou manželku s mnoha milenkami a jedné dokonce udělat nemanželské dítě.

Je to s podivem, Kemr rozhodně nebyl žádný krasavec, ale měl v sobě něco, že se ženám líbilo a toužily po něm davy. Kvůli jedné lásce se dokonce pohádal se svým kamarádem Rudolfem Hrušínským, který si na ní také myslel.

„Kemr byl v každém případě velmi zvláštní a podivínský člověk. Jednou se v divadle zamiloval do inspicientky, a když ji Hrušínský přátelsky poplácal po zadku, tak mu dal facku!“ prozradila o herci v jedněch ze vzpomínek Jiřina Švorcová.

Kemrova osudová láska

Skopalová byla však Kemrova osudová láska, takže mu to za ztrátu přátelství stálo. I když to byla jen jeho milenka, nechal ji připravit místo ve svém hrobě v Praze a to i přesto, že jeho zákonitá manželka Eva Foustková, která zemřela v pouhých šestašedesáti letech, byla pohřbena v Kladně.

Nikdy spolu neměli děti, tak herec nelenil a zplodil alespoň nemanželského syna s herečkou Poláčkovou. S tou se zapletl během natáčení jednoho z budovatelských filmů. O tom, kdo je jeho otcem, se Vladimír Poláček dozvěděl ale až na matčině smrtelné posteli.

Nemanželský syn

Sám příznal, že mu sice herečka prozradila, kdo je jeho otec, ale také že nechtěla, aby to nějak řešil. Podrobnosti vzplanutí tedy neznal. Vladimír žije v jižních Čechách, kde se živí jako trhovec a je vtipné, že si ho díky nezaměnitelné podobě zákazníci s legendárním hercem pletou.

Josef Kemr zemřel na rakovinu žaludku. Když se dozvěděl, že je nemocný, chtěl vědět, kolik mu zbývá času. S rakovinou se pral statečně, musel trpět strašnými bolestmi, ale nikdy nedal nic najevo.

„Nebojím se smrti. Jsem na ni připravenej,“ prohlásil v jednom z rozhovorů.

Na to, jak zpívá Josef Kemr, se podívejte v následujícím videu:

Zdroj: Youtube