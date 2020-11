Kdy se Josef Laufer vrátí do normálního života? Názor odborníka hodně překvapí

„Záleží také na tom, jak je ten člověk vnímavý. Do jaké míry je emoční. Především mu pomohou rostlinné auxíny, látky, které působí na jaře. Pučí listy, pupeny rostou, Tyhle látky jsou třeba obsažené v piracetamu,“ objasňuje.

„Jsou to látky, které se poskytují lidem, aby se zlepšily mozkové oxidace, aby se člověk rychle dostal do těch normálních kolejí,“ popisuje účinky léků Cimický. Laufer podle všeho vnímá přítomnost, ale návrat do normálního života bude ještě běh na dlouhou trať.