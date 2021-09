To se nestane! Josef Laufer má stále šanci. Dcera řekla, co nikdy neudělá

Zdroj: Profimedia

Nastoupil do nemocnice, aby absolvoval banální zákrok, jenže při operaci nastaly komplikace a Josef Laufer musel být uveden do umělého spánku. Nyní se nachází ve vegetativním stavu a v nemocnici leží bezmála dva roky. Jeho dcera Ester jej pravidelně navštěvuje a nyní prozradila, jak bude jeho léčba postupovat dál. Stejně tak řekla, k čemu se rozhodně nikdy neuchýlí.

Když vloni v březnu Josef Laufer nastupoval do nemocnice kvůli operaci chlopně, nikoho by ani nenapadlo, jak špatně banální zákrok dopadne. Na sále se mu totiž zastavilo srdce. Díky pohotové reakci lékařů se zpěváka podařilo zachránit, musel být však uveden do umělého spánku. Po nějaké době se sice Laufera povedlo částečně probudit, nadále ale zůstává ve vegetativním stavu. To znamená, že má otevřené oči, může sám dýchat a jeho srdce pracuje. Není však schopen sám přijímat potravu a nekomunikuje. Do nemocnice za ním často dochází jeho dcera Ester, která zároveň jako jediná čas od času sdílí informace o jeho stavu.

Nikdy se nevzdám

Přestože se zpěvákův stav delší dobu nijak nelepší, jeho dcera Ester se rozhodně nevzdává. Dle svých slov bude i nadále bojovat o tatínkovo uzdravení. „U tatínka není vůbec nic nového. Ale mohu vás ubezpečit o jednom: nestane se, že by někdy proběhl poslední pokus o zlepšení jeho stavu. Nikdy se nevzdám naděje. Nikdo na světě nemůže říci, že se to nemůže zlepšit,” nechala se odhodlaná Ester slyšet pro eXtra.cz.

Ester se zároveň snaží tatínka neustále povzbuzovat. Povídá si s ním, popisuje mu novinky ze svého života a předává mu vzkazy od kolegů a kamarádu. Nedávno oslavil dvaaosmdesáté narozeniny a dcera mu předala všechny gratulace. Během toho měla pocit, že je přece jen něco jinak. „Přečetla jsem mu nebo pustila všechny vzkazy od jeho kamarádů a kolegů. Pustila jsem mu gratulaci od mámy a vyřídila všechny povzbuzující slova od fanoušků. Nemůže mi sice odpovědět, ale já cítila, že všechno vnímal,” řekla Ester pro Aha!.

Pomůže návštěva manželky?

Zatímco Ester svého tatínka navštěvuje pravidelně, jeho manželka Irena Greifová za svým mužem ještě nebyla. Sama se totiž potýká s několika zdravotními problémy a žije v rehabilitačním ústavu. Dcera však doufá, že právě pohled na životní lásku by mohl způsobit nějaký impuls a Lauferův stav zlepšit. „Mámu tátovi nahrávám a pouštím mu její hlas, ale teď jsem se rozhodla, dokud covid nezačne zase řádit, že ji k němu asi vezmu,” prozradila Ester Blesku.

„Táta stále bojuje a má chuť žít, a tak bojují i lékaři a já. Dokud to nevzdá on, má smysl se snažit o zlepšení a věřit, že bude líp,” řekla ještě.