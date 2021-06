Josef Laufer zamlada: Bez doutníku ani ránu, ženám se z něj podlamovala kolena!

Josef Laufer patřil v mládí mezi nejvíce sexy zpěváky u nás. Ženám se při pohledu na fešáka španělsko - židovského původů tajil dech a nestárnoucí gentleman si udržoval šarm i v osmdesáti letech, než přišla osudná operace…

Josef Laufer se narodil 11. srpna 1939 ve Francii ve městě v Sables d'Ollone. Jeho otec byl Čech židovského původu, který byl lékařem a maminka byla rodilá Španělka.

V roce 1965 absolvoval hereckou fakultu na pražské DAMU a ještě v dobách studií se poprvé objevil ve filmovém muzikálu Starci na chmelu.

Kariéra Laufera se poté rychle rozjela a následovalo, spousty nejen muzikálových rolí, například: Gentlemani, Toulavý Engelbert, Cirkus Humberto (Paolo), Tajná mise, Hamlet (Polonius) a další.

Laufer natočil 10 gramofonových alb, účinkoval v desítkách zábavných pořadů, měl vlastních show u nás i v zahraničí a často působil také jako režisér.

Životní partnerkou je kostýmní návrhářka Irena Greifová. S ní má Laufer dceru Ester a nevlastního syna Karla Greifa.

Josef Laufer ještě na začátku minulého roku sršel energií a dokončoval práci na svém muzikálu pro děti Ostrov pokladů. Proto jeho náhlý zdravotní kolaps všechny velice překvapil.

Zpěvák měl nastoupit do nemocnice na banální operaci chlopně, během ní ale došlo k zástavě srdce a lékaři ho museli uvést do umělého spánku. Po 130ti dnech se povedlo Laufera částečně probudit, jeho zdravotní stav ale v posledních měsících bohužel zůstává beze změn. Zatím bohužel nedokáže komunikovat a nikdo netuší, do jaké míry vnímá své okolí.

Kolegové z branže ale stále věří, že je Laufer bojovník a jednoho dne se zázračně probere, aby mohl dokončit své rozdělané projekty. Z tohoto důvodu mu začali přátelé nahrávat audio vzkazy, které mu posílají do nemocnice přes jeho dceru Ester.

"Je to pořád stejné, což upřímně dobře není. Po úvodních pokusech ho vzbudit ho nechávají na samovolný pokus, jestli se vzbudí. Zatím se to nelepší a já jsem hodně smutný z toho, že to trvá takhle dlouhou dobu. V divadle jsme mu nahráli vzkazy, které tam Ester doručila. Takže má přístroj, kde mu hrajeme, zpíváme, mluvíme na něj. Má namluvené vzkazy, dávají mu to na uši. Snažíme se ho alespoň takhle povzbudit. Jestli to slyší, nevím. Přeju si, aby jo," svěřil se producent a kamarád Laufera Oldřich Lichtenberg TN.cz.

I my doufáme, že se Josef Laufer brzy probere a posíláme mu hodně sil. Pojďte si připomenout jeho nejkrásnější fotky do naší galerie a přesvědčte se sami, jaký byl hudebník v mládí lamač srdcí.

Josef Laufer se proslavil nejen u nás, ale i v Americe.