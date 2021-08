Josef Laufer stále leží v nemocnici: Přichází díky tomu o miliony

Zdroj: Profimedia

V březnu roku 2020 oblíbený herec Josef Laufer upadl do kómatu a od té doby se zmítá mezi životem a smrtí. Předtím se mu však pracovně velmi dařilo a dokončoval muzikál Ostrov pokladů, na kterém mohl vydělat miliony. Nyní o ně ale přijde, protože na premiéru nejspíš nedojde.

Herec Josef Laufer se před více než rokem v březnu odebral do nemocnice na vcelku banální zákrok, při kterém mu však přestalo na chvíli fungovat srdíčko. Lékaři ho ale během chvíle nahodili zpět a vypadalo to, že vše bude v pořádku. Bohužel to ale dopadlo jinak a Laufer se z narkózy neprobral.

Vše se odehrálo před nástupem pandemie koronaviru a herec v podstatě celou hrůznou dobu, kterou jsme v posledním roce a půl museli prožít, prospal v umělém spánku, aby se jeho tělo zotavilo. Bohužel však zbytečně, ani po probuzení z umělého spánku se hercům zdravotní stav nezlepšil.

Před operací Josef dokončoval přípravy na muzikál Ostrov pokladů, který díky pandemii nemohl být spuštěn a nyní, když divadla začínají hrát, zase v cestě stojí Lauferovo zdraví. Muzikál by se jistě stal hitem letošní sezóny, ale nyní to vypadá, že zatím neuvidí světlo světa.

Divadlo nechce jeho muzikál dokončit z etických důvodů

Divadlo prý se spuštěním váhá z etických důvodů. Dokonce se k tomu vyjádřil producent Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg.

„Máme v plánu dětské představení, se kterým otálíme z etických důvodů. Je to Ostrov pokladů, které připravil, napsal písňové texty a měl režírovat Pepa Laufer, hudbu dělal Zdeněk Hrubý. Čekáme na Pepíka, že to dodělá, ale…! Mohli bychom to dokončit i bez něho, ale to z etických důvodů nechceme,“ řekl pro Aha!.

Kdyby mohl herec projekt dokončit, tak by si jako autor námětu, režisér a textař přišel na krásné peníze. Bohužel však jeho zdravotní stav dokončení neumožňuje a divadlo to prozatím hodlá respektovat. Raději muzikál nahradí jiným. Bude se hrát Láska nebeská s písněmi Waldemara Matušky.

Hercův stav však vypadá stále stejně a nelepší se

Bohužel to nevypadá, ani dle posledních slov hercovy dcery Ester, že by se měl Lauferův stav výrazně zlepšit. Po čtrnácti měsících v umělém spánku je stále jen při částečném vědomí.

„Zdravotní stav tatínka je stále stejný, za poslední týdny se toho příliš nezměnilo,“ řekla pro super.cz dcera Ester.