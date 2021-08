Josef Laufer stále bojuje: Dcera Ester už ví, co bude dál

Josef Laufer

Zdroj: Profimedia

Už je to rok a půl, kdy se herec a zpěvák Josef Laufer vydal do nemocnice kvůli operaci srdeční chlopně. Během zákroku však nastaly komplikace a u oblíbeného umělce došlo k zástavě srdce. Lékařům se sice podařilo Laufera zachránit, ten se ale do dnešního dne nachází v umělém spánku, za kterého se stále plně neprobudil. Jeho dcera Ester ví, co bude následovat.