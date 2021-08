Josef Laufer má pořád šanci! Dcera řekla, jak se vyvíjí jeho zdravotní stav

Zdroj: Profimedia

Bezmála dva roky je herec a zpěvák Josef Laufer hospitalizovaný v nemocnici, do které prvotně nastoupil kvůli absolvování banálního zákroku. Během operace u něj však došlo k zástavě srdce. Lékařům se podařilo Laufera zachránit, museli jej ale uvést do umělého spánku. Z něj se jim po více než stovce dní podařilo umělce částečně probudit, významnější změny jeho zdravotního stavu se však zatím nekonají. Jeho blízcí přesto neztrácí naději.

Když Josef Laufer před sedmnácti měsíci nastupoval do nemocnice kvůli jednoduchému zákroku, nikoho nenapadlo, jak špatně jeho tělo na operaci zareaguje. U umělce totiž došlo k zástavě srdce. Lékařům se následně podařilo Laufera zachránit, museli jej ovšem uvést do umělého spánku. V tom pak strávil dlouhých 130 dní. Z umělého spánku se herec částečně probudil, ani po téměř dvou letech se však jeho zdravotní stav výrazně nezlepšil.

Rodina neztrácí naději

Za hercem se v nemocnici nejčastěji stavuje jeho dcera Ester, která pro svého tatínka zároveň hledá nejrůznější rozptýlení. „Tátovi kupuju muziku, objednávám mu různou hudbu. A hodně mu čtu. Třeba i v angličtině, protože čeština, i když tu strávil většinu života a mluví skvěle česky, není jeho první jazyk. Zkouším to různě. Česky mu pak vyprávím také novinky v mém životě,” nechala se Ester slyšet v rozhovoru pro eXtra.cz.

Šance pořád je

„Žádné novinky ohledně táty nejsou. Jediná dobrá věc je, že se trochu zlepšila covidová situace a že díky tomu mohu navštěvovat oba rodiče, což předtím nešlo,” prozradila ještě Ester, která nemá v nemocnici jen tatínka, ale i maminku, která je stále v hospitalizaci kvůli prodělanému toxickému šoku.

Jak přesně na tom Laufer je, dcera neprozradila. Podle eXtra.cz by se však mohl nacházet ve vegetativním stavu, který často přichází u těch pacientů, jež byli dlouho v kómatu. „Pořád tam je šance. A dokud je, je naší povinností pro to udělat maximum. Někdo by řekl, že šanci už by byl jen zázrak, ale podle mě stojí za to bojovat,” dodala ještě Ester.

Josef Laufer má na svém kontě několik známých hitů:

Zdroj: Youtube