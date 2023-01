Bez mámy se prostě cítím sama, říká dcera Josefa Laufera a Ireny Greifové

Zdroj: Profimedia

Josef Laufer již bezmála tři roky leží v umělém spánku a proto se ani nedozví zdrcující zprávu, že mu dva dny před Štědrým dnem zemřela jeho milovaná manželka Irena Greifová. Nejtěžší je ale celá situace pro Ester Lauferovou, která prakticky přišla během krátké doby o oba rodiče.

Irena Greifová zemřela 22. prosince v soukromém zařízení na Malvazinkách, kde poslední roky bydlela, jelikož se neobešla bez stálé odborné zdravotní péče. Česká Bardotka, jak se jí v mládí přezdívalo, upadla před šesti lety do toxického šoku a musela se znovu učit mluvit, chodit i polykat.

Greifové se nakonec podařilo postavit se znovu na nohy, pak ale přišla další osudová rána. Její manžel Josef Laufer na začátku roku 2020 podstoupil plánovanou operaci chlopně, během zákroku se ale objevily nečekané komplikace a lékaři museli hudebníka uvést do umělého spánku, ze kterého se dodnes neprobral a leží v Nemocnici Na Homolce.

Laufer tak nemá ani tušení, že mu zemřela jeho milovaná manželka, se kterou žil od roku 1969. Nejvíce je tak ze situace zdrcená jejich dcera Ester, která plánovala, že si letos přiveze milovanou maminku domu na Vánoce.

Už se na mě nikdo nepodívá tak nadšeně

"Já to s Vánoci nespojuji, protože táta (Josef Laufer – pozn. red.) je stejně v nemocnici. Na mámu doma jsem se těšila, ale pro mě je nejhorší, že jsem ji ztratila. Je to pro nás všechny okolo smutné. Na to, že člověk přijde o maminku, se nikdy nemůže připravit. Samozřejmě jsme to věděli, byla nemocná, bylo jí hodně let, dalo se to čekat, stejně je to ale těžké a budeme se s tím muset vyrovnat," svěřila se Ester Lauferová webu Extra.

"Pro mě je nejhorší, že se na mě už nikdo nikdy nepodívá tak nadšeně, jako když mě uviděla moje máma. To je nejsmutnější. Nemůžu říct, že jsem sama, to vůbec ne. Podpora, které se mi za poslední dny dostalo, je neuvěřitelná a jsem za ni moc vděčná. Ale bez mámy se sama prostě cítím. Je, nebo byla, jenom jedna. Pro mámu jste dítě do konce života, a ať uděláte cokoli, vždy se rozzáří. Jakmile odejde, člověk je dospělý a sám," dodala Ester s tím, že smrt maminky byla opravdu nečekaná a přišla ze dne na den.

"Prakticky to tak bylo. Bylo to rychlé. Věděla jsem, že to není dobré, ale zároveň tam byla možnost, že to dobré bude. Plánovala jsem jídlo, taky to, jak ji povezeme domů. Den předtím jsem tušila, že to je špatné, bohužel ve čtvrtek v sedm večer odešla," uzavřela dcera slavné umělecké dvojice.

Ester Lauferová prožívá bolestivé období

