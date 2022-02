Josef Laufer zdědil roli po Karlu Gottovi, zdravotní komplikace mu ji znemožnily

Zdroj: Profimedia

Kontroverzní režisér Tomáš Magnusek natočil další film, ten nese název Stáří není pro sraby. Po boku Jiřího Krampola a Luďka Soboty se měl představit i Karel Gott. Po smrti Slavíka padla volba na Josefa Laufera. „Byli jsme rádi, když roli přijal Josef Laufer. Stihli jsme mu všechno vysvětlit, ale pak upadl do bezvědomí a je v něm dodnes,“ uvedl Magnusek. Nakonec se domluvil s Ladislavem Frejem.

Film plný hvězd

Kvůli nelehké covidové době vynechá film promítání v kinech, a tak se diváci mohou těšit na nový snímek přímo na televizních obrazovkách. Televize Prima odvysílá film 30. ledna. Ve snímku se představí Martin Dejdar, Jaroslava Obermaierová, Eva Burešová a muzikálová zpěvačka Natálie Grossová. Děj filmu se točí kolem nesplněných přání, kteří lidé důchodového věku ještě dohání.

Plány Laufera

Herec stihl těsně před tím, než zůstal po operaci se srdcem v kómatu, dopsat muzikál Ostrov pokladů, a to společně se Zdeňkem Hrubým. Premiéra je plánovaná na 22. 3. 2022 v Divadle Broadway. Dcera Laufera se svěřila super.cz s tím, že její otec bohužel premiéru nezvládne. "Doufala jsem, že muzikál táta zrežíruje sám a bude tu. Ostrov pokladů znám, znám ho zpaměti, znám texty i písničky. Jsem vděčná divadlu, že takhle rychle zareagovalo. Po covidu, po takhle těžké situaci v kultuře, divadlo uvede muzikál pro děti," dodává s tím, že její otec si především přál, aby byla hra co nejdříve na jevišti přístupná pro diváky, proto dala souhlas k realizaci díla. Dcera Ester dohlíží na zkoušky i přípravu. Stará se tak o to, aby vše proběhlo dle otcových představ. Laufera milují diváci televizních obrazovek především z role Lea Kohna v Troškových Kameňácích.

Hubený Magnusek

Režisér snímku, který dříve vyčníval svou nadváhou, šel během covidové doby do sebe. „Shodil jsem 75 kilo, ještě chci dát 13 kilo dolů, abych se dostal na půlku mé nejhorší váhy. Když jsem odcházel z domu, měl jsem 80 kilo, jedl jsem a jedl až jsem měl 177 kilo,“ svěřil se Magnusek. Diváci ho mohou znát jako režiséra snímku Bastardi, dramata z prostředí speciálního školství s hvězdným obsazením.Tento film se dočkal dvou pokračování, zanedlouho se diváci mohou těšit na čtvrtý díl. Přestože v roce 2021 pracoval Magnusek na řadě filmů, vrátil se do své původní profese učitele a učí na střední škole češtinu a literaturu.