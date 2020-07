Po měsících komatu zpátky mezi živými: Josef Laufer se ale zatím návštěv nedočká

Josef Laufer strávil na kardiologii 130 dní. Z toho byl většinu času v umělém spánku a ne a ne se probudit. V jeho osmdesáti letech už nikdo nedoufal, že by se něco takového mohlo stát. A přece se stalo! Každému však dojde, že z postele rozhodně hned nevyskočil.

„Tatínek je v rekonvalescenci, léčí se a rehabilituje. To je vše, co vám k tomu mohu momentálně říct. Táta je velký bojovník a obrovský milovník života. Život miloval tak moc, že pevně věřím, že se z toho dostane a nastane den, kdy budu mít zase oba rodiče doma,“ řekla pro deník Aha dcera Ester, která věří, že se vše zlepší kvůli tátově optimismu.

Josef Laufer je velký bojovník

„Zpěvák je částečně při vědomí. To ale neznamená, že komunikuje, hýbe se, reaguje a má se čile k světu… To vůbec ne! Je to ale dobrý signál, že má tuhý kořínek, a především je to naděje,“ uvedl zdroj pro zmíněný deník.

Lauferová má teď opravdu napilno. Musí se totiž naplno věnovat tatínkovi i mamince, jenž na tom nejsou oba příliš dobře. Irena Greifová, manželka Laufera, se ještě stále vzpamatovává z následků toxického šoku, po němž se musela znovu učit chodit i mluvit.