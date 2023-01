Josef Laufer s manželkou kdysi čelili znechuceným pohledům, mohla za to píseň

Zdroj: Profimedia

Ve čtvrtek 29. prosince se veřejnost a rodina naposledy rozloučila s kostýmní výtvarnicí Irenou Greifovou, manželkou herce a zpěváka Josefa Laufera. Během pohřbu smuteční hosté vzpomínali na váženou umělkyni a připomínali si různé společné zážitky. Ne všechny byly ale tak docela veselé.

Na posledním rozloučení s kostýmní výtvarnicí Irenou Greifovou jeden člověk chyběl. A to možná ten vůbec nejdůležitější – manžel zesnulé, herec Josef Laufer, který už několik let po operaci srdce leží v kómatu. Greifová a Laufer si byli nesmírně blízcí a milovali se z celého srdce. Jak se říká, stáli za sebou v dobrém i ve zlém. Irena Greigová byla svému manželovi obrovskou oporou například na konci 80. let, kdy se k němu mnozí ze zpěváků a herců otočili zády.

Špatný krok

Josef Laufer se v roce 1976 rozhodl zachránit svou kariéru ne příliš moudrým rozhodnutím. Aby se zavděčil politikům, napsal a nazpíval píseň s názvem Dopis Svobodné Evropě, ve které obdivoval tajného agenta Minaříka za jeho atentát na rádio Svobodná Evropa. Za to jej ale odpůrci tehdejšího režimu pochopitelně okamžitě odsoudili. A to i přátelé Laufera.

Podle Aha! jednoho večera pořádal Vladimír Jiránek u sebe doma večírek. Na ten pozval i Laufera a jeho manželku. Jenže ve chvíli, kdy se zpěvák objevil ve dveřích, ostatní hosté začali kvůli jeho písni odcházet.

Byla by tu s námi dál

Nepříjemný zážitek na pohřbu připomněla kamarádka Ireny Greifové, Lena Jiránková. „Bylo mi Ireny strašně moc líto, protože byla zoufalá,” svěřila se zmíněné redakci s tím, že se na večírku sama snažila situaci marně zachránit.

Lena Jiránková ale také zavzpomínala na to, jak hluboký byl vztah její kamarádky a Josefa Laufera. „Říkala mi – za něj bych dala život! Byl pro ni vším a já jsem přesvědčena, že kdyby byl v pořádku a Irena by ho měla vedle sebe, byla by tu s námi dál,” vyprávěla.