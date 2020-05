Jeho manželka je v LDN a nic netuší! Probudí se Laufer ještě z umělého spánku?

Jsou spolu přes padesát let, a to bez jediného skandálu! Pro Irenu Greifovou je Josef Laufer osudovým mužem a neumí si bez něho představit život. Stejně jako on bez ní. On už ale jednou takovou situaci zažil. Povoláním kostýmní výtvarnice prodělala před lety toxický šok.

Čtyři roky zpět zažíval Laufer nejhorší období života. Greifovou odvezli na ARO, kam za ní zpěvák chodil každý den. Mluvil na ni, ale ona nereagovala, jen ho vnímala. Selhávaly jí játra a ledviny. „Je to velmi špatné, bez přístrojů nepřežije,“ řekl tehdy Laufer Blesku.